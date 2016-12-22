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Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2
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Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2
Политика, 08:36
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Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий успешно испытала гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2. Об этом пишет Global Times со ссылкой на сообщение Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

Отмечается, что испытание прошло в пятницу на северо-западе Китая. Волноплан, запущенный с помощью ракеты, совершил ряд маневров и приземлился в заданной зоне. В ходе испытаний он поднялся на 30 км и развил скорость в 5,5–6 махов.

Видео: globaltimesnews / twitter

Как пишет издание, Xingkong-2 получает ускорение благодаря ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера. Китайские эксперты отмечают, что летательный аппарат может нести ядерные боеголовки и преодолевать любую современную противоракетную систему благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

После завершения испытаний аппарат будет передан на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

В мае в Китае начались ходовые испытания первого авианосца собственной постройки. Его длина составляет 315 м, ширина — 75 м, максимальная скорость хода — 31 узел. В авиационную группу корабля входит 36 истребителей J-15. Ожидается, что он будет введен в строй не раньше 2020 года.

Теги: военная техника , Китай
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