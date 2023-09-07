Пентагон отменил испытание гиперзвуковой ракеты

Испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования отменили после проверок. Пентагон настаивает, что все же смог собрать некоторые данные. Также в США проходит испытания гиперзвуковая ракета воздушного базирования

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Пентагон накануне отказался от проведения испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности наземного базирования (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), сообщили Bloomberg в американском оборонном ведомстве.

Оно должно было пройти на мысе Канаверал во Флориде, но «после предварительных проверок запуск был отменен». Причины Пентагон не назвал, но отметил, что и без этого испытания «ведомству удалось успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании наступательного гиперзвукового оружия».

Помощник министра армии США Дуг Буш ранее говорил, что этот запуск должен стать самым важным из двух, поскольку посредством него должна быть произведена комплексная оценка системы.

Согласно мартовскому докладу конгресса, изначально планировалось поставить первую батарею комплексов LRHW на вооружение в 2023 финансовом году (завершается 30 сентября), до этого армия должна была провести три испытания. Однако тестовые запуски, проведенные в октябре 2021-го и июне 2022-го, не увенчались успехом. В октябре прошлого года испытания отложили, чтобы разобраться в причинах июньской неудачи, запланированный в марте тест также не состоялся.

Генеральным подрядчиком проекта гиперзвукового оружия США является компания Lockheed Martin. Комплекс состоит из гиперзвукового планирующего блока и наземного оборудования для транспортировки и управления комплексом. Заявленная дальность ракеты составляет 1725 миль (2,77 тыс. км). После изготовления первой батареи из восьми ракет она поступит на вооружение батальона, дислоцированного на базе «Льюис — Маккорд» в штате Вашингтон.

Кроме того, США проводят испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM 183-A (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW). Ее впервые испытали в декабре, затем последовал неудачный запуск в марте. В конце августа у берегов Южной Калифорнии прошел еще один тестовый запуск со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Bloomberg ранее указывал, что гиперзвуковая ракета нужна США для противостояния Китаю и России, которые уже обладают подобным оружием. В марте Разведывательное управление Минобороны США заявило, что Китай лидирует в разработке гиперзвукового вооружения, которое может нести ядерные боеголовки.