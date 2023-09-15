Спецпредставителем США по восстановлению Украины стала миллиардерша

Пенни Притцкер займется поиском денег для восстановления экономики Украины. Она — член одной из богатейших семей США, их предки происходят из села Великие Прицки под Киевом. Они эмигрировали в 1880-х из-за еврейских погромов

Джо Байден и Пенни Притцкер (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины стала экс-министр торговли Пенни Притцкер, указ о назначении подписал президент Джо Байден, сообщил Госдепартамент.

Притцкер выбрали в связи с ее предыдущим обширным опытом спецпредставителя, работой в качестве министра, а также «глубоких личных связей с Украиной и украинской диаспорой», в результате чего ее сочли уникальным кандидатом на эту должность.

Госдепартамент США отметил, что предки Притцкер жили в селе Великие Прицки в Киевской области, до революции они владели складом зерна.

Ее предок, украинский еврей Яков Притцкер (1831–1896) эмигрировал в США из-за еврейских погромов в Киеве. Его потомки основали сеть отелей Hyatt. Погромы начались после убийства императора Александра II в 1881 году из-за распространившихся слухов о причастности к этому евреев. «Мой прадед Николай, которому тогда было десять лет, вместе со своими родителями около трех дней просидел на чердаке дома, а когда погромы ненадолго утихли, семья обнаружила, что их маленький магазин зерна был полностью разграблен. Тогда, ради безопасности своих родных, Яков Притцкер начал обдумывать переезд за океан, в новый мир», — рассказывала экс-министр торговли США. В октябре 2015 года она посетила село. Пост министра торговли Притцкер занимала в 2013-2017 годах. Она сыграла важную роль в карьере президента Барака Обамы, используя свои связи для нахождения сотен миллионов долларов для его предвыборных кампаний, отмечает The New York Times. Состояние Притцкер — $3,3 млрд, всей ее семьи — $32,5 млрд, оценивает Forbes. Семья занимает девятое место среди богатейших семей США, она известна своим влиянием в Демократической партии. Другой член семьи, Джей Притцкер, стал в 2019-м губернатором Иллинойса.

Задачей нового спецпредставителя станет совместная работа с Киевом, G7, Евросоюзом и другими странами, международными финансовыми институтами, а также «одним из наших крупнейших активов — американским частным сектором» для помощи Украине, отметили в ведомстве. Она будет активизировать работу спонсоров и побуждать их увеличить поддержку. Правительство Украины с ее помощью займется проведением реформ, необходимых для открытия экспортных рынков, получения прямых инвестиций из-за рубежа и восстановления экономики.

Деятельность Притцкер станет ключом к тому, что Украина «не только выжила, но и процветала», опираясь на свои силы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Еще прошлой осенью украинские власти оценивали необходимые траты на восстановление страны в $1 трлн. Власти Великобритании не исключали, что для этого могут использовать заблокированные российские активы. Американский Минюст занимается поиском юридических возможностей передать Киеву российские активы на более чем $1 млрд, попавшие под санкции.

«Администрация [США] в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — считает посольство России.