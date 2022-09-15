США разрешили американским СМИ операции для работы в России

Однако лицензия Минфина США исключает любые транзакции американских лиц с участием Первого канала, НТВ и телеканала «Россия-1», которые попали под санкции в начале мая

Минфин США разрешил американским СМИ проводить часть операций в России, необходимых для обеспечения их деятельности, следует из генеральной лицензии.

«Новостные организации США и отдельные лица, являющиеся гражданами США, в том числе фотожурналисты, а также технический персонал, могут осуществлять следующие транзакции, необходимые для осуществления журналистской деятельности или открытия и функционирования новостного бюро», — говорится в документе.

Среди разрешенных операций перечислены вознаграждение вспомогательному персоналу (стрингерам, переводчикам, операторам, техническим специалистам, водителям и т. д.), аренда офисных помещений, приобретение или аренда товаров и услуг, уплата налогов.

Однако лицензия исключает любые транзакции с участием Первого канала, НТВ, телеканала «Россия-1», ООО «Алгоритм», «Новым восточным обозрением» и Oriental Review, открытие или ведение корреспондентского или расчетного счетов для или от имени подсанкционных лиц, а также операции, связанные с Банком России, Фондом национального благосостояния и Минфином России.

«Россия 1», НТВ и «Первый канал» попали под американские санкции в начале мая. Минфин называл их «самыми популярными государственными каналами» и объяснял ограничения тем, что они «принадлежат правительству России, контролируются им либо прямо или косвенно осуществляют деятельность в его пользу».

Каналом «Россия 1» владеет ФГУП ВГТРК. 32,89% акций «Первого канала» принадлежат ВТБ, еще 26,11% акций — Росимуществу, а 6,11 и 2,01% — госагентству ТАСС и государственному телецентру «Останкино» соответственно. НТВ входит в состав холдинга «Газпром-Медиа».

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Издания «Новое восточное обозрение» и Oriental Review упоминались в санкционных списках Соединенных Штатов в начале марта. По мнению Вашингтона, они ответственны за дезинформацию.