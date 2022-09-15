Посольство сообщило об уничтожении кладбища русских солдат в Словакии

В Словакии сровняли с землей кладбище русских солдат, погибших во время Первой мировой, сообщили в посольстве России. В дипмиссии назвали такое решение кощунственным, призвав Братиславу придерживаться соглашения о захоронениях

Фото: slovakia.mid.ru

В деревне Ладомирова на востоке Словакии по указанию местных властей уничтожили кладбище солдат Русской императорской армии, погибших там в годы Первой мировой войны, сообщается на сайте посольства России в республике.

Это кладбище открыли в 2014 году, после того как его отреставрировали на деньги российского посольства. Однако во время рабочей поездки посла России в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы республики выяснилось, что мемориал был разрушен, сообщили в дипмиссии.

«Два месяца назад по указанию старосты [деревни] Ладомирова захоронения были с помощью бульдозера сровнены с землей», — заявили там.

В посольстве разрушение кладбища назвали «кощунственным шагом», отметив, что в «большинстве цивилизованных стран» такие действия являются уголовно наказуемыми. В дипмиссии призвали Братиславу «строго придерживаться положений межправительственного соглашения о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны». Там добавили, что направили ноту об этом в МИД Словакии.

В сентябре демонтируют еще один связанный с Россией мемориал. Он находится на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, — на Антакальнисском кладбище. Там захоронены более 3 тыс. солдат Красной армии (в том числе литовцев), погибших в 1944 году при освобождении Вильнюса. В 1984 году были установлены шесть гранитных стел — фигур, изображающих бойцов.

Президент Владимир Путин заявил, что смотрит на снос памятников советским воинам «с болью в сердце». Такие действия он назвал немыслимыми, отметив, что европейские страны таким образом «глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов».