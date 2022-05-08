Глава СК поручил расследовать осквернение памятника воинам в Эстонии
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в городе Тарту в Эстонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, вандалы нарисовали свастику и написали нецензурные слова на мемориале павшим во Второй мировой войне, который находится в парке Раади.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать этот факт в рамках уголовного дела», — отметили в ведомстве.
В середине апреля СК России возбудил пять уголовных дел по ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества) в связи с осквернением памятников советским воинам в Эстонии, Болгарии и Литве.
По данным следователей, 7 апреля в парке Раху в городе Тапа в Эстонии вандалы залили белой краской памятник на братской могиле воинского захоронения. В болгарском городе Добрич был облит красной краской памятник советскому солдату в парке «Святой Георгий».
В Литве СК установил три факта осквернения памятников советским воинам-освободителям в городах Мариямполе, Шета и Куркляй.
26 апреля в Мадлиене Огрского края Латвии провели демонтаж памятного знака, который представлял собой массивный камень с надписью «26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиене от немецко-фашистских захватчиков».
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятного знака в честь освобождения поселка Мадлиене от фашистов «вопиющим инцидентом». По словам дипломата, «эта изуверская <...> выходка» негативно повлияет на отношения двух государств.
Позднее, 4 мая, полиция Литвы сообщила, что в Клайпеде на кладбище советских воинов повредили мемориальную звезду: были отбиты ее углы.