Глава СК поручил расследовать осквернение памятника воинам в Эстонии

В эстонском Тарту вандалы нарисовали на мемориале павшим во Второй мировой войне свастику, сообщили в СК России. Александр Бастрыкин поручил расследовать этот факт в рамках уголовного дела

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в городе Тарту в Эстонии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, вандалы нарисовали свастику и написали нецензурные слова на мемориале павшим во Второй мировой войне, который находится в парке Раади.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать этот факт в рамках уголовного дела», — отметили в ведомстве.

В середине апреля СК России возбудил пять уголовных дел по ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества) в связи с осквернением памятников советским воинам в Эстонии, Болгарии и Литве.

По данным следователей, 7 апреля в парке Раху в городе Тапа в Эстонии вандалы залили белой краской памятник на братской могиле воинского захоронения. В болгарском городе Добрич был облит красной краской памятник советскому солдату в парке «Святой Георгий».

В Литве СК установил три факта осквернения памятников советским воинам-освободителям в городах Мариямполе, Шета и Куркляй.

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26 апреля в Мадлиене Огрского края Латвии провели демонтаж памятного знака, который представлял собой массивный камень с надписью «26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиене от немецко-фашистских захватчиков».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятного знака в честь освобождения поселка Мадлиене от фашистов «вопиющим инцидентом». По словам дипломата, «эта изуверская <...> выходка» негативно повлияет на отношения двух государств.

Позднее, 4 мая, полиция Литвы сообщила, что в Клайпеде на кладбище советских воинов повредили мемориальную звезду: были отбиты ее углы.