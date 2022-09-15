В Кривом Роге сообщили о попадании крылатой ракеты по заводу

По информации властей Кривого Рога, крылатая ракета попала в промышленное предприятие. Пострадавших нет, согласно предварительным данным

Кривой Рог (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Крылатая ракета попала в промышленное предприятие в Кривом Роге (Днепропетровская область Украины), что вызвало серьезные разрушения. Об этом заявил в «Телеграме» руководитель военно-гражданской администрации города Александр Вилкул.

«Детальные последствия уточняются. Предварительно — без потерь», — написал он, уточнив, что удар был нанесен около 13:01 мск.

Предварительную информацию об отсутствии пострадавших подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Кривой Рог — один из крупнейших городов Украины — находится на юго-западе Днепропетровской области, город остается под контролем властей страны. Он является центром разработки Криворожского железорудного бассейна, там расположены шахты и несколько горно-обогатительных комбинатов. Также является крупным транспортным узлом, находясь на пересечении нескольких автомобильных дорог и железнодорожных веток. Кривой Рог — родной город президента Владимира Зеленского.

Накануне, 14 сентября, местные власти и президент Украины сообщили о ракетном ударе по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. Вилкул рассказал, что для ликвидации последствий удара пришлось совершить два подрыва дамбы в районе Черногорки, уровень воды стал падать.

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По данным Минобороны России, украинские войска в конце августа предпринимали попытки наступления со стороны Кривого Рога и Николаева, однако столкнулись с «масштабными потерями» и были разгромлены. В ведомстве утверждали, что усилия ВСУ по закреплению на николаево-криворожском направлении оказались безуспешны — 6–10 сентября украинские войска потеряли убитыми 4 тыс. человек и ранеными 8 тыс. человек.

«На николаево-криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева», — отмечал представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

В конце июля российское ведомство обвиняло ВСУ в намерении «взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск», если соответствующие провокации в адрес российских военных потерпят неудачу.



