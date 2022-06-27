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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило Киев в намерении подорвать Криворожскую ТЭС

Украинские военные разместили артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Криворожской теплоэлектростанции (ТЭС), откуда обстреливают северные районы Херсонской области, провоцируя российские войска открыть ответный огонь. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня», — сказал Мизинцев.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Фото:Минобороны РФ

В Минобороны такие действия Киева расценивают как «готовность пожертвовать благополучием своих граждан ради очередной громкой провокации».

Мизинцев допустил, что, не сумев спровоцировать российские вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские военные могут «сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск».

Теги
ВСУ Минобороны Военная операция на Украине

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