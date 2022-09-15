Приграничные области запросили субсидии на систему «Безопасный город»

Главы приграничных с зоной военной операции российских областей попросили у правительства выделить дополнительные средства на внедрение системы «Безопасный город». Затраты на это оцениваются в 13,7 млрд руб.

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

О чем просят губернаторы приграничных областей

Власти граничащих с ДНР, ЛНР и Украиной российских регионов обратились к вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой выделить дополнительные средства из федерального бюджета на внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Об этом РБК сообщил источник, близкий к МЧС; информацию также подтвердил источник, близкий к межведомственной комиссии по внедрению системы «Безопасный город».

Письма губернаторов Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областей были подготовлены и направлены в конце августа — начале сентября.

По информации собеседника РБК, четыре других приграничных региона — Крым, Севастополь, Воронежская область и Краснодарский край — обратятся к Мантурову позже.

На межведомственной комиссии обсуждалось выделение соответствующих субсидий в два этапа, регионы просят об их предоставлении напрямую из федерального бюджета, рассказал собеседник РБК.

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В письме губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в межведомственной комиссии), написанном 1 сентября, говорится, что в условиях проведения специальной военной операции на территории Луганской, Донецкой народных республик и на территории Украины участились противоправные действия вблизи Белгородской области и выросла угроза диверсионных атак «на объекты гражданской инфраструктуры». Гладков полагает, что внедрение АПК «Безопасный город» в регионе является актуальной задачей, решение которой поможет обеспечить «соответствующий режим работы органов госвласти регионального и муниципального уровней».

В Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма, а также в Севастополе с середины апреля введен желтый уровень террористической опасности.

В письме главы Белгородской области указывается, что МЧС совместно с Минфином определяют дополнительные потребности средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий субъектов Российской Федерации по построению единой системы «Безопасный город». По расчетам правительства Белгородской области, ориентировочная стоимость построения системы в регионе составляет 1,75 млрд руб. Гладков просит выделить эту сумму из средств федерального бюджета.

В письме губернатора Курской области Романа Старовойта содержится просьба о выделении 1,5 млрд руб. на эти цели. Какие суммы запросили другие регионы, источники РБК не сообщили. В целом на все муниципалитеты восьми регионов в течение двух лет необходимо потратить ориентировочно 13,7 млрд руб., сообщил источник, близкий к межведомственной комиссии.

РБК направил запросы в пресс-службу МЧС, Министерства финансов и Минпромторга.

В департаменте региональной безопасности Брянской области в ответ на запрос РБК сообщили, что правительство региона рассматривает вопросы по полномасштабному внедрению систем комплекса «Безопасный город», проводятся мероприятия, направленные на его дальнейшее развитие. «Практика показывает, что данный комплекс позволяет минимизировать последствия природных и техногенных угроз населению и гражданской инфраструктуре, обеспечивает оперативное принятие решений в области предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и происшествия», — добавили в департаменте.

Также запросы были направлены в пресс-службы правительств семи приграничных регионов.

Что такое «Безопасный город»

В задачи системы «Безопасный город» входит сбор и обработка данных о чрезвычайных ситуациях, поступающих из разных систем мониторинга. В состав АПК должно войти около 150 систем, объединенных в четыре блока: транспортная безопасность, экологическая безопасность, безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств. Данные в систему поступают от разнообразных датчиков, газоанализаторов, сенсоров и камер видеофиксации.

В проекте федерального закона «О единой системе «Безопасный город» говорится, что перечень государственных информационных систем, которые войдут в ее состав, утверждается правительством. Законопроект был разработан в прошлом году, но пока не прошел согласование в Министерстве финансов. Сейчас работа «Безопасного города» регламентируется нормативными документами, принятыми межведомственной комиссией. На сайте проекта сообщается, что на сегодняшний день он частично реализован в десяти регионах, в том числе в Курской области. «По факту в этих регионах создана базовая инфраструктура, но идет постоянное совершенствование ее отдельных сегментов», — пояснил источник РБК.

«Безопасный город» необходим для приграничных территорий, считает эксперт по безопасности Святослав Щенников. «Компоненты «Безопасного города» важны не для комфорта, а для безопасности», — говорит эксперт.

История проекта «Безопасный город»

МЧС начало разработку аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК БГ) в 2007 году. Нынешняя редакция концепции развития «Безопасного города» появилась в 2014 году.

В 2020 году занимавший тогда пост главы МЧС Евгений Зиничев докладывал премьер-министру Михаилу Мишустину, что «Безопасный город» внедряется в 40 регионах, но это происходит «неравномерно, с использованием разных технических решений». К 2020 году о запуске системы отчитались десять регионов. Общий предполагаемый объем затрат специалисты оценивали в 150 млрд руб. Позже МЧС предложило интегрировать БГ в новую госинформсистему (ГИС), на которую до 2030 года потребуется еще 97 млрд руб.

С 2020 года Национальный центр информатизации (структура «Ростеха») проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию единых стандартов для АПК БГ. Предполагается, что АПК БГ будет иметь вертикальное устройство: информация о происшествиях будет поступать с муниципального уровня на федеральный. При этом будут использоваться аналитические модели, которые сведут к минимуму человеческий фактор. Дополнением к глобальной системе безопасности станут прогнозные модели и готовые сценарии реагирования на чрезвычайные ситуации. Разработчики БГ определили 12 ключевых угроз безопасности, по которым создаются типовые модели и сценарии реагирования. Всего в БГ планируется заложить около 120 сценариев, которые станут инструкцией на случай разливов нефти, пожаров, техногенных катастроф, террористических атак и других чрезвычайных ситуаций.