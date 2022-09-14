В Ставропольском крае упал «неизвестный летательный аппарат»

Губернатор Ставропольского края сообщил о пяти пострадавших, среди них пожарный, который работал на месте происшествия, и ребенок. Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что это мог быть беспилотник

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В Туркменском округе Ставропольского края упал неизвестный летательный аппарат, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Он упал в селе Кендже-Кулак, которое находится на севере Ставрополья.

Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что это мог быть беспилотный летательный аппарат.

Губернатор уточнил, что в результате пострадали пять человек, в том числе получил ожоги пожарный, его госпитализировали.

«Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок, — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи», — написал Владимиров.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы правительства региона, губернатора региона, регионального ГУ МЧС и Минздрава.

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