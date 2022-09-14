В Ставропольском крае упал «неизвестный летательный аппарат»
В Туркменском округе Ставропольского края упал неизвестный летательный аппарат, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Он упал в селе Кендже-Кулак, которое находится на севере Ставрополья.
Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что это мог быть беспилотный летательный аппарат.
Губернатор уточнил, что в результате пострадали пять человек, в том числе получил ожоги пожарный, его госпитализировали.
«Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок, — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи», — написал Владимиров.
РБК обратился за комментариями в пресс-службы правительства региона, губернатора региона, регионального ГУ МЧС и Минздрава.
Ранее еще один беспилотник был обнаружен в Нахимовском районе Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что позже беспилотник был сбит системой ПВО в районе села Верхнесадовое. «Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО», — сообщил он.