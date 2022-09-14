В Ставропольском крае упал «неизвестный летательный аппарат»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 16:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:31
В Херсоне восстановили подачу электроэнергии и воды Общество, 20:29
Баку предложил Еревану гуманитарное перемирие Политика, 20:20
Шольц заявил, что Путин «не осознал свою ошибку» на Украине Политика, 20:20
Гутерриш сообщил, что обсудил с Путиным Запорожскую АЭС и пленных Политика, 20:10
«Спартак» проиграл в матче КХЛ после хет-трика бывшего капитана Спорт, 20:04
ЦСКА благодаря двум голам новобранцев победил «Урал» в Кубке России Спорт, 19:51
Хардфорк Cardano пройдет на следующей неделе. Что будет с ценой токена Крипто, 19:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эрдоган пожелал Армении свернуть с неправильного пути Политика, 19:42
«Недружественные» нерезиденты владеют 74% торгуемых российских акций Инвестиции, 19:41
«Зенит» проиграл впервые с мая после гола бывшего футболиста «Спартака» Спорт, 19:39
Экс-футболист «Зенита» получил разрешение на работу в «Спартаке» Спорт, 19:28
Бизнес пожаловался Алиханову на ненужные проверки на таможне в Петербурге Бизнес, 19:24
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 19:11
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Ставропольском крае упал «неизвестный летательный аппарат»

Губернатор Ставропольского края сообщил о пяти пострадавших, среди них пожарный, который работал на месте происшествия, и ребенок. Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что это мог быть беспилотник

Video

В Туркменском округе Ставропольского края упал неизвестный летательный аппарат, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Он упал в селе Кендже-Кулак, которое находится на севере Ставрополья.

Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что это мог быть беспилотный летательный аппарат.

Губернатор уточнил, что в результате пострадали пять человек, в том числе получил ожоги пожарный, его госпитализировали.

«Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок, — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи», — написал Владимиров.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы правительства региона, губернатора региона, регионального ГУ МЧС и Минздрава.

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник
Политика
ЗРК С-400 &laquo;Триумф&raquo;

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock На рынке жилья КНР — пузырь. Может ли он спровоцировать мировой кризис
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи

Ранее еще один беспилотник был обнаружен в Нахимовском районе Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что позже беспилотник был сбит системой ПВО в районе села Верхнесадовое. «Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО», — сообщил он.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Ставрополье Ставропольский край беспилотник новости
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Севастополе сбили беспилотник
Политика
Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике у Запорожской АЭС
Политика
Балицкий заявил об ударе американского беспилотника по Энергодару
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter