Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,47) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 89,36 (+0,78) Инвестиции, 13:02
Правительство попросило доработать закон об ограничении изъятия детей Политика, 15:30 Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки» Политика, 15:24 СМИ сообщили о желании клуба Карреры купить у «Спартака» Бакаева Спорт, 15:23 США не признали российские выборы в Крыму Политика, 15:19 В «Роскосмосе» не увидели объективных доказательств жизни на Венере Общество, 15:19 Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины» Политика, 15:08 Будни «Кинотавра — 2020»: рассказ об одном изгое и история одного развода Стиль, 15:04 Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Берлин Политика, 15:04 Как России вписаться в мировую инновационную экосистему Экономика инноваций, 15:00  Эксперты оценили предложение властей о введении почасовой оплаты Общество, 14:59 Фонд Мильнера профинансирует поиск жизни в облаках Венеры Бизнес, 14:44 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 14:43 Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз спроса на нефть Бизнес, 14:43 У четверых футболистов «Енисея» подтвердился коронавирус Спорт, 14:38
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на сессии Европарламента назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины». Трансляция велась на сайте европарламента.

«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины», — сказал Боррель.

В ответ депутаты Европарламента с места громко подсказали ему, что речь идет о Белоруссии, после чего Боррель извинился и исправил ошибку.

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко
Политика
Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС

Ранее Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан республики персональные санкции, объявив их персонами нон грата. Балтийские страны считают, что эти лица из санкционного списка «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов», а также «насильственное подавление мирных протестов».

Die Welt сообщала, что ЕС решил не вводить санкции против Лукашенко. Против этого выступили представители Германии, Франции и Италии. В Берлине и Париже считают, что подобные ограничения усложнят коммуникацию с Минском.

Парламент Литвы также обратился к мировому сообществу по поводу ситуации в Белоруссии. Там считают, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская является избранным лидером республики, тогда как Лукашенко парламентарии называют незаконным лидером, который де-факто аннексировал страну.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. ЦИК объявила о победе Лукашенко, набравшего 80% голосов, тогда как Тихановская получила только 10%. Участники митингов считают, что выборы были сфальсифицированы, и требуют провести новое голосование. В ходе акций началась столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, которые применяли светошумовые гранаты, дубинки и другие спецсредства для разгона протестующих.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, ЕС
Материалы по теме
Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
Политика
ЕС осудил попытку убийства Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter