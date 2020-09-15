Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на сессии Европарламента назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины». Трансляция велась на сайте европарламента.
«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины», — сказал Боррель.
В ответ депутаты Европарламента с места громко подсказали ему, что речь идет о Белоруссии, после чего Боррель извинился и исправил ошибку.
Ранее Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан республики персональные санкции, объявив их персонами нон грата. Балтийские страны считают, что эти лица из санкционного списка «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов», а также «насильственное подавление мирных протестов».