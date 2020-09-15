Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Жозеп Боррель (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время выступления на сессии Европарламента назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины». Трансляция велась на сайте европарламента.

«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины», — сказал Боррель.

В ответ депутаты Европарламента с места громко подсказали ему, что речь идет о Белоруссии, после чего Боррель извинился и исправил ошибку.

Ранее Латвия, Литва и Эстония ввели против Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан республики персональные санкции, объявив их персонами нон грата. Балтийские страны считают, что эти лица из санкционного списка «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов», а также «насильственное подавление мирных протестов».