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Политика ,  
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Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал освободить Британию от «оков» ЕС
Британский премьер заявил о готовности осуществить жесткий сценарий Brexit и покинуть Евросоюз до 31 октября, несмотря на закон, который откладывает выход королевства из ЕС без достижения сделки
Борис Джонсон (Фото: Pool New / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Mail on Sunday пообещал, что его страна готова вырваться из «оков» Евросоюза, подобно Халку — супергерою вселенной Marvel, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто.

«Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится», — заявил Джонсон.

«Халку всегда удавалось сбежать, как бы крепко он, казалось, ни был связан — именно таков случай и с нашей страной. Мы покинем [Евросоюз] 31 октября, мы покончим с этим», — добавил он.

Политика
СМИ узнали о планах Джонсона нарушить одобренный Елизаветой II закон

Свое заявление Джонсон сделал в преддверии переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, на которых они будут обсуждать тему Brexit. По словам британского премьера, если переговоры провалятся, он проигнорирует решение палаты общин, которая предписала ему добиться отсрочки выхода страны из ЕС, отмечает газета.

В то же время он отметил, что допускает возможность успешного исхода переговоров о будущих отношениях Брюсселя и Лондона. По словам Джонсона, ЕС и Великобритания близки к решению вопроса об ирландской границе.

15 сентября министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил Sky News, что Лондон и Брюссель достигли прогресса по теме выхода Великобритании из ЕС и определили очертания будущего соглашения.

О готовности Джонсона проигнорировать принятый британским парламентом закон, который откладывает выход страны из Евросоюза без достижения сделки, ранее сообщил источник Bloomberg. По данным собеседника агентства, премьер-министр не станет просить Юнкера об отсрочке Brexit, а также отклонит любое предложение о переносе срока выхода Великобритании от лидеров стран ЕС.

Закон одобрила британская королева Елизавета II, он вступил в силу 9 сентября. Документ обязывает Джонсона просить у Брюсселя перенести дату Brexit на 31 января 2020 года, если он не сможет договориться об условиях упорядоченного выхода из ЕС до 19 октября.

Политика
Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания при любом сценарии выйдет из Европейского союза 31 октября. При этом в конце августа он отметил, что шанс заключить сделку по Brexit вырос после его заявлений о возможном снижении суммы «отступных» с £39 млрд. По мнению главы британского правительства, в случае жесткого сценария выхода из состава ЕС Лондон не обязан платить Брюсселю полную сумму.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Brexit, Борис Джонсон, Великобритания
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