Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал освободить Британию от «оков» ЕС

Джонсон сравнил себя с Халком и пообещал освободить Британию от «оков» ЕС

Британский премьер заявил о готовности осуществить жесткий сценарий Brexit и покинуть Евросоюз до 31 октября, несмотря на закон, который откладывает выход королевства из ЕС без достижения сделки

Борис Джонсон (Фото: Pool New / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Mail on Sunday пообещал, что его страна готова вырваться из «оков» Евросоюза, подобно Халку — супергерою вселенной Marvel, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто.

«Чем больше Халк злится, тем сильнее он становится», — заявил Джонсон.

«Халку всегда удавалось сбежать, как бы крепко он, казалось, ни был связан — именно таков случай и с нашей страной. Мы покинем [Евросоюз] 31 октября, мы покончим с этим», — добавил он.

Свое заявление Джонсон сделал в преддверии переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, на которых они будут обсуждать тему Brexit. По словам британского премьера, если переговоры провалятся, он проигнорирует решение палаты общин, которая предписала ему добиться отсрочки выхода страны из ЕС, отмечает газета.