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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Джонсон сообщил о возросших шансах заключить сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шансы на заключение сделки по Brexit возросли. Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, в данный момент есть реальный шанс, что мы заключим сделку», — заявил британский лидер в интервью телеканалу. По мнению Джонсона, шансы возросли после того, как коллеги по G7 «осознали» его заявления о возможности снижения суммы «отступных» с £39 млрд. Ранее политик отмечал, что в случае «жесткого» сценария выхода из ЕС Великобритания не обязана выплачивать полную сумму компенсации.

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«Думаю, в последние несколько дней мы достаточно успешно донесли сигналы о том, что Великобритания может или не может сделать», — заявил Джонсон.

В интервью Би-би-си политик отметил, что перспективы заключения соглашения полностью зависят «от наших партнеров и друзей из Европейского союза». Он заявил, что шансы возросли, однако «ситуация будет очень неопределенной». «Очень важно быть готовыми к выходу из ЕС без соглашения», — сказал Джонсон.

Ранее британский премьер неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из Европейского союза 31 октября 2019 года при любом сценарии.

Теги: Борис Джонсон, Brexit, саммит G7
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