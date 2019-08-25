Джонсон сообщил о возросших шансах заключить сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шансы на заключение сделки по Brexit возросли. Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, в данный момент есть реальный шанс, что мы заключим сделку», — заявил британский лидер в интервью телеканалу. По мнению Джонсона, шансы возросли после того, как коллеги по G7 «осознали» его заявления о возможности снижения суммы «отступных» с £39 млрд. Ранее политик отмечал, что в случае «жесткого» сценария выхода из ЕС Великобритания не обязана выплачивать полную сумму компенсации.

«Думаю, в последние несколько дней мы достаточно успешно донесли сигналы о том, что Великобритания может или не может сделать», — заявил Джонсон.

В интервью Би-би-си политик отметил, что перспективы заключения соглашения полностью зависят «от наших партнеров и друзей из Европейского союза». Он заявил, что шансы возросли, однако «ситуация будет очень неопределенной». «Очень важно быть готовыми к выходу из ЕС без соглашения», — сказал Джонсон.