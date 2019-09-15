Аналитики предложили Трампу сценарий с понижением роли Британии в НАТО

Такие меры прорабатываются, поскольку лидер британской оппозиции Джереми Корбин в случае своего прихода к власти может передавать России и Ирану данные разведки США, которыми Вашингтон делится с Лондоном, считают аналитики

Британские танки Challenger во время учений Spring Storm в Эстонии (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Лидер Лейбористской партии, находящейся в оппозиции в британском парламенте, Джереми Корбин в случае своего прихода к власти в стране может начать передавать России и Ирану данные американской разведки, которыми Вашингтон делится с королевством. Об этом пишет Telegraph (придерживается консерваторских взглядов) со ссылкой на доклад аналитического центра в Вашингтоне, составленный при поддержке бывших советников президента США Дональда Трампа.

Доклад уже направили на ознакомление американскому лидеру. В связи с этим авторы доклада предлагают ему всерьез задуматься над мерами по «снижению роли или исключению возглавляемого Корбином правительства из альянса спецслужб Five Eyes (сеть обмена разведданными, которая объединяет спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. — РБК), а также временным понижением членства в НАТО».

Составители доклада уверены в том, что при Корбине Соединенное Королевство перестанет быть надежным для США партнером. Они также опасаются, что лидер оппозиции может активно начать поддерживать Россию и блокировать любые действия, которые будет считать враждебными по отношению к президенту Владимиру Путину.

«В этом отчете поднимаются очень важные вопросы национальной безопасности вокруг гипотетического правительства Корбина, которое может вызвать серьезную турбулентность в отношениях США и Великобритании», — отметил экс-глава Министерства национальной безопасности королевства с 2005 по 2009 годы Майкл Чертофф.

Представитель Лейбористской партии заявил изданию, что Корбин «всегда будет делать все необходимое и эффективное для обеспечения безопасности» британских подданных.