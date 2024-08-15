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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала, что США «открыты» к поставке крылатых ракет Украине

Politico: США «открыты» к поставке крылатых дальнобойных ракет Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Вопрос о поставке крылатых дальнобойных ракет, которые можно будет запускать с истребителей F-16, обсуждают в Белом доме и Пентагоне и с Украиной. Удары вглубь России США запрещают
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

В администрации президента Джо Байдена допускают, что Украина может получить крылатые ракеты большой дальности, этот вопрос находится на обсуждении в Белом доме и Пентагоне, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, речь идет о боеприпасах воздушного базирования, которые можно запускать с американских истребителей четвертого поколения на расстояние более 200 миль (свыше 300 км), — ракетах JASSM.

Источники сообщили, что Пентагон уже работает с Украиной по техническим вопросам. Запрет на то, чтобы американское оружие использовалось для ударов по территории России, пока остается в силе. Среди других дальнобойных ракет, которые Киев получил от Запада, — ATACMS, Storm Shadow, Scalp, это системы наземного базирования.

JASSM — разработка компании Lockheed Martin, эти ракеты приняли на вооружение в начале 2000-х годов, и США не часто использовали их в ходе боевых действий, отмечает Politico.

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Самолеты F-16

JASSM полностью совместимы с истребителями F-16, которые Украина получила в конце июля — начале августа. В первую партию вошли шесть самолетов, их передали Нидерланды, сообщала The Times со ссылкой на источник. Также передать истребители обещали Дания и Норвегия. Всего Киеву обещают поставить около 80 самолетов.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что США собираются оснастить истребители F-16 для Украины ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и «воздух — земля» AGM-88 HARM, а также ракетами класса «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплекты высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition. Как говорил собеседник газеты, Вашингтон ограничил применение этих самолетов на российской территории только ответом на атаки из приграничных районов.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин в июне назвал поставку F-16 Украине грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада. За первый сбитый F-16 российским военным обещают награду в размере 15 млн руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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