Депутаты внесли законопроект о биометрии иностранцев при въезде на более 90 дней

Иностранцев решили обязать сдавать биометрию при въезде на более 90 дней

Иностранцев при въезде на срок более 90 дней намерены обязать сдавать биометрию, а трудовых мигрантов — проходить дактилоскопическую регистрацию на пограничном контроле. С такой инициативой выступили депутаты «Справедливой России»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать иностранных граждан сдавать биометрию при въезде в Россию на срок более 90 дней. Соответствующая инициатива опубликована в думской базе данных.

Ее авторы — депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает обязать иностранцев проходить дактилоскопическую регистрацию при въезде в Россию на срок более 90 календарных дней. Прибывшие в целях трудовой миграции будут сдавать биометрию на пограничном контроле, а не в миграционной службе по месту регистрации.

Депутаты отмечают, что целью законопроекта является «повышение уровня дисциплины и профилактики правонарушений, а также снижение преступности среди указанной категории граждан». По их мнению, действующее законодательство позволяет иностранцам «избегать биометрической регистрации». В частности, речь идет о сложностях транслитерации персональных данных граждан отдельных государств, что позволяет им воспользоваться несколькими вариантами написания «фамилии-имени-отчества» и осуществить повторный въезд в Россию.

«Введение такой процедуры позволит отслеживать перемещение иностранных граждан, однозначно их идентифицировать вне зависимости от написания фамилии-имени-отчества в документах, не допускать повторный въезд в Российскую Федерацию нежелательных лиц», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы ссылаются на данные МВД, согласно которым в 2022 году только четверть трудовых мигрантов не получили патент на работу. «Что они делают на территории России, неизвестно», — задаются вопросом депутаты.

Ужесточение миграционной политики в России начали обсуждать на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. Исполнителями атаки оказались четыре гражданина Таджикистана. В Следственном комитете (СК) отмечали рост числа дел против иностранцев по тяжким статьям. По словам председателя СК Александра Бастрыкина, за первые шесть месяцев 2024 года количество экстремистских преступлений мигрантов выросло на 55%, развратных действий в отношении детей — на 25%, изнасилований — на 5%.

После этого был одобрен специальный режим высылки иностранцев при нарушении закона, а также лишение российского паспорта за отказ от постановки на воинский учет. Также депутаты предлагали ввести двухлетнюю службу для натурализованных граждан и запретить мигрантам работать в сферах медицины и фармацевтики, а также школьного и дошкольного образования.