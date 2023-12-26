Бастрыкин сообщил о росте числа дел на иностранцев по тяжким статьям

Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

В 2023 году выросло число тяжких преступлений, которые совершают иностранные граждане в России. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в ходе совещания с предварительными итогами работы территориальных подразделений в 2023 году. В сообщении ведомства не уточняется, насколько выросла доля таких преступлений, совершенных иностранцами.

Озвучивая данные о преступлениях, которые совершили иностранцы, Бастрыкин отметил рост числа особо тяжких нарушений. «Практика показывает, что за нарушениями в миграционной сфере зачастую стоят служебные злоупотребления и упущения», — добавил глава СК и поручил противодействовать преступности в миграционной сфере.

По данным СК, всего в 2023 году расследовали 136 тыс. преступлений, из них свыше 68 тыс. — тяжкие и особо тяжкие. В суды передали более 84 тыс. уголовных дел, из них около 9 тыс. — о коррупции.

В апреле 2023 года Бастрыкин сообщил о росте в пять раз числа дел на мигрантов по тяжким статьям, убийствам, преступлениях против половой неприкосновенности, а также случаев нападений на силовиков. По его словам, среди нелегальных мигрантов распространяются «экстремистские настроения».