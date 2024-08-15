Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

ВСУ хотели захватить почти всю Курскую область, но им это не удалось, украинские военные сменили тактику и «начинают давить со всех щелей», заявил Алаудинов

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Вооруженные силы Украины сменили тактику в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, 11 августа «противник должен был взять Курскую область почти всю», но ему этого не удалось. «Сейчас он начинает давить со всех щелей, то есть начинает упираться во все щели. Таким образом, он пытается раздернуть нас», — сказал Алаудинов, добавив, что ВСУ не смогут этого добиться.

Командир «Ахмата» заявил также, что «все под контролем»: «На нашем участке мы все контролируем, уничтожаем его [противника]».

Накануне, рассказывая о боях в Судже, Алаудинов сообщал, что ВСУ не контролируют город, их активное продвижение остановлено, хотя украинские военные «пытаются где-то просочиться». Также он заявил, что в расположенном неподалеку селе Мартыновка противнику нанесли серьезный урон.

По утверждению Алаудинова, всего в регион зашли около 12 тыс. военных, они собирались взять под контроль стратегические объекты, в том числе Курскую АЭС, а также часть Белгородской области.

Российское Минобороны, отчитываясь о предотвращении попыток прорыва ВСУ, сообщило, что с 6 августа, дня начала боев в Курской области, украинская сторона потеряла 2,3 тыс. военных и почти 400 единиц техники.

В Курской и Белгородской областях вели режим ЧС федерального значения, там и в Брянской области действует режим контртеррористической операции. Из приграничных территорий в Курской области выехали сотни тысяч человек, также эвакуация объявлена в Краснояружском районе Белгородской области.