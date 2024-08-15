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Война санкций ,  
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Reuters узнал о сокращении объема «зависших» рупий российских компаний

Reuters: объем зависших в Индии рупий российских компаний упал до минимума
Сюжет
Война санкций
Представители российского и индийского Центральных банков изучают вопрос торгового дисбаланса между странами, хотя объемы «зависших» рупий российских компаний уже сократились до нескольких миллионов долларов, выяснил Reuters

Накопленные российскими компаниями индийские рупии на счетах в индийских банках сократились до нескольких миллионов долларов по сравнению с миллиардами, «зависшими» в прошлом году, рассказал Reuters источник в правительстве Индии.

По данным агентства, в настоящее время представители Центральных банков двух стран изучают вопрос торгового дисбаланса, также возможность введения базового (справочного) обменного курса рупия-рубль (то есть без учета привязки к доллару).

Как уточнил один из собеседников газеты, для установления такого курса между двумя местными валютами необходимо, чтобы они торговались на бирже в течение длительного времени, о чем две страны еще не договорились.

По данным Reuters, экспорт Индии в Россию вырос более чем на 35% в годовом исчислении и достиг $4,3 млрд 2023-2024 годах. Сейчас Россия является вторым по величине экспортером в Индию после Китая: за первые четыре месяца текущего финансового года, начавшегося в апреле, ее экспорт вырос до $23,78 млрд, что на 20,3% больше, чем год назад.

Об изучении Россией и Индией идеи введения базового обменного курса рупия — рубль для преодоления торговых барьеров и ограничений со стороны США на этой неделе писала индийская The Economic Times (ET) со ссылкой на источники. Похожий механизм, как напоминает ET, уже работает между Индией и ОАЭ для расчетов по сделкам в недолларовых валютах. В соответствии с ним экспортеры и импортеры из обеих стран могут выставлять счета по сделкам и осуществлять платежи в рупиях или дирхамах.

ET узнала о работе Индии и России по введению базового обменного курса
Политика
Фото:Amit Dave / Reuters

После начала российской военной операции на Украине и введения секторальных санкций со стороны Запада Москва переориентировала экспорт энергоресурсов на азиатские страны, а Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. На этом фоне в торговле между странами возник дисбаланс, а на счетах в Индии, как писал Bloomberg летом прошлого года, начало накапливаться до $1 млрд в рупиях ежемесячно, которые было почти невозможно потратить из-за валютных ограничений.

«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — объяснял тогда экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов.

Глава МИДа Сергей Лавров в мае прошлого года также говорил, что Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках» и обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский называл среди возможных решений закупки на рупии товаров или их инвестирование в индийскую экономику.

Тем не менее уже в июне этого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ситуация с трансграничными платежами улучшается, а около 90% всех платежей между Китаем и Россией, а также Индией и Россией проводится в национальных валютах. «Проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась», — подчеркивал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Индия Россия рупия торговля санкции
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