ET узнала о работе Индии и России по введению базового обменного курса

Базовый обменный курс предполагает, что экспортеры и импортеры смогут выставлять счета и осуществлять прямые платежи в рупиях или рублях. По данным ET, этот вопрос будет обсуждаться на встрече представителей ЦБ двух стран в Москве

Индия и Россия изучают идею введения базового обменного курса индийская рупия — рубль для преодоления торговых барьеров и ограничений со стороны США, сообщает индийская The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

«В сложившихся обстоятельствах можно использовать базовый обменный курс индийской рупии к рублю, который может быть установлен Резервным банком Индии (RBI) и Банком России и который будет приводиться в соответствие с реалиями рынка», — сказал изданию высокопоставленный индийский банкир.

По его словам, для того чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, центральным банкам двух стран необходимо подписать соглашение. Похожий механизм, как напоминает ET, уже работает между Индией и ОАЭ для расчетов по сделкам в недолларовых валютах. В соответствии с ним экспортеры и импортеры из обеих стран могут выставлять счета по сделкам и осуществлять платежи в рупиях или дирхамах.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц Резервного банка Индии и Банка России. Заместитель управляющего RBI Раби Санкар и должностные лица ряда государственных банков республики уже прибыли в Москву для участия в заседании российско-индийского делового совета по банковскому делу и финансам.

После начала российской военной операции на Украине и введения секторальных санкций со стороны Запада Москва переориентировала экспорт энергоресурсов на азиатские страны, а Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. На этом фоне в торговле между странами возник дисбаланс, а на счетах в Индии, как писал Bloomberg летом прошлого года, начало накапливаться до $1 млрд в рупиях ежемесячно, которые было почти невозможно потратить из-за валютных ограничений.

«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — объяснял тогда экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов.

Глава МИДа Сергей Лавров в мае прошлого года также говорил, что Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках» и обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью RTVI называл среди возможных решений закупки на рупии товаров или их инвестирование в индийскую экономику.

Тем не менее уже в июне этого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ситуация с трансграничными платежами улучшается, а около 90% всех платежей между Китаем и Россией, а также Индией и Россией проводится в национальных валютах. «Проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась», — отмечал он.