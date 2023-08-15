Журналистка Костюченко сообщила о возможном отравлении в Германии

Костюченко сообщила, что в октябре 2022 года столкнулась с болями и головокружением, находясь в Мюнхене. После выдвинутой врачом версии об отравлении она обратилась в немецкую полицию

Елена Костюченко в больнице Шарите, Германия (Фото: из личного архива)

Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко сообщила, что ее, вероятно, попытались отравить в Германии в октябре 2022 года, пишет издание в своем телеграм-канале.

Костюченко после начала российской военной операции написала несколько репортажей с Украины для «Новой газеты», которые были удалены по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Издание приостановило работу в конце марта 2022 года (лишено лицензии решением суда прошлой осенью), а журналистка уехала за границу.

В октябре 2022 года, находясь в Мюнхене, Костюченко почувствовала себя плохо. В числе симптомов она перечислила боль в животе, утомляемость, головокружение, позднее у нее возникли проблемы со сном. Журналистка обратилась к врачам, которые выявили кровь в моче и повышенные показатели печеночных ферментов. Анализы на гепатиты оказались отрицательными, медики выдвигали различные версии, но симптомы сохранялись.

По словам Костюченко, один из врачей в итоге предположил, что ее могли отравить. Как сообщила журналистка, для сдачи анализов на токсины в Германии нужно обратиться в полицию, что она и сделала, находясь в Берлине.

В мае 2023 года прокуратура Берлина уведомила Костюченко, что дело о покушении на убийство прекращено, поскольку не было выявлено доказательств, что ее пытались убить.

В то же время врачи, консультировавшие следователей, предположили, что ее могли отравить хлорорганическим соединением, рассказала Костюченко. Журналистка сообщила, что передала эти данные полиции, после чего в середине июля прокуратура снова открыла дело.

Елена Костюченко сотрудничает с «Новой газетой» с 2005 года. Она освещала массовое убийство в станице Кущевской и суд над участницами группы Pussy Riot. С 2014 года выпускала репортажи из зоны боевых действий в Донбассе, после начала военной операции на Украине писала из зоны боевых действий.

Костюченко отмечена многочисленными наградами за журналистскую деятельность, в том числе пять раз становилась лауреатом премии «Редколлегия».

В мае полиция Германии сообщала, что ведет расследование из-за появления симптомов отравления у двух российских журналисток, участвовавших в берлинской конференции, одним из организаторов которой был Михаил Ходорковский (признан иноагентом).

Газета Welt писала, что одна из пострадавших – журналистка Наталья Арно (Будаева), которая возглавляет фонд «Свободная Россия» (признан нежелательной организацией), созданный в США российскими эмигрантами. Арно рассказала, что в конце апреля – начале мая у нее появились нейропатические синдромы. Имя второй пострадавшей не называлось, но газета отмечала, что симптомы, возможно, могли появиться до конференции.

В Германии начали расследование отравления российских журналистов Общество

В августе 2020 года оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в отделение токсикореанимации в Омске, он впал в кому. Врачи заявили, что не нашли в его организме никаких ядов или следов их пребывания.

Навального перевезли в Германию, где, как сообщалось, по результатам токсикологического исследования в организме оппозиционера нашли следы «отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок».

В Кремле обвинения в отравлении Навального назвали ложью и «пустым шумом».