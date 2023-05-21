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В Германии начали расследование отравления российских журналистов

ФРГ начала расследование из-за симптомов отравления у участниц конференции Ходорковского
Полиция сообщила, что ведет расследование после жалоб двух участниц проходившей в Берлине конференции российской оппозиции на симптомы отравления. По данным Welt, пострадавшие — две российские журналистки
Наталья Арно (Будаева)
Наталья Арно (Будаева) (Фото: natalia.budaeva / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Полиция в Германии ведет расследование из-за появления симптомов отравления у двух российских журналисток, принимавших участие в конференции, одним из организаторов которой был оппозиционер Михаил Ходорковский (признан иноагентом), сообщает газета Welt со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

Правозащитная конференция памяти адвоката Юрия Шмидта проходила в конце апреля в Берлине. Полиция не предоставила каких-либо подробностей о ходе расследования.

Издание пишет, что одна из пострадавших — журналистка Наталья Арно (Будаева), которая возглавляет фонд «Свободная Россия» (признан нежелательной организацией), созданный в США российскими эмигрантами. Она сообщила в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена), что у нее в конце апреля — начале мая появились нейропатические синдромы. Имя второй пострадавшей не называется, но отмечается, что симптомы у нее, возможно, появились до конференции.

В августе 2020 года оппозиционер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске, он попал в отделение токсикореанимации и впал в кому. После обследования омские врачи заявили, что в его организме не было обнаружено никаких ядов или следов их пребывания.

Оппозиционера перевезли для лечения в Германию, в клинику «Шарите». Она инициировала проведение токсикологического теста, согласно результатам которого в организме Навального были следы «отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок».

Кремль назвал обвинения в отравлении Навальным ложью и «пустым шумом».

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