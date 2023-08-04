Захарова призвала США прекратить «лицемерить и врать» о зерновой сделке

Мария Захарова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

США и другим представителям западных стран стоит прекратить «лицемерить, врать и передергивать факты» относительно зерновой сделки. К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Захаровой, западные лидеры преподносят черноморскую инициативу как «спасение мира от голода», хотя из украинских портов было вывезено около 33 млн т зерновых культур при объеме общемирового зернового экспорта 422,4 млн т.

Захарова напомнила, что Россия вернется к выполнению зерновой сделки только после того, как будут выполнены требования Москвы: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам и налаживание транспортного страхования. Российские власти заявили о приостановке участия в инициативе 17 июля из-за невыполнения этих условий.

3 августа Блинкен заявил, что, если Россия вернется к зерновой сделке, то США готовы гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия. Госсекретарь отметил, что заявления Москвы о том, что санкции мешают России экспортировать сельхозпродукцию, некорректны.

«Когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Блинкен.