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Война санкций ,  
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Захарова призвала США прекратить «лицемерить и врать» о зерновой сделке

Захарова ответила Блинкену словами «довольно лицемерить и врать» о зерновой сделке
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Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

США и другим представителям западных стран стоит прекратить «лицемерить, врать и передергивать факты» относительно зерновой сделки. К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам Захаровой, западные лидеры преподносят черноморскую инициативу как «спасение мира от голода», хотя из украинских портов было вывезено около 33 млн т зерновых культур при объеме общемирового зернового экспорта 422,4 млн т.

Захарова напомнила, что Россия вернется к выполнению зерновой сделки только после того, как будут выполнены требования Москвы: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам и налаживание транспортного страхования. Российские власти заявили о приостановке участия в инициативе 17 июля из-за невыполнения этих условий.

3 августа Блинкен заявил, что, если Россия вернется к зерновой сделке, то США готовы гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия. Госсекретарь отметил, что заявления Москвы о том, что санкции мешают России экспортировать сельхозпродукцию, некорректны.

«Когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде», — подчеркнул Блинкен.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Москва регулярно заявляла, что российская часть соглашения не выполняется.

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Мария Захарова МИД США Энтони Блинкен
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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