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«Коммерсантъ» узнал, что армия получит контроль за гражданскими сетями

«Коммерсантъ»: армия России получит право принудительно отключать гражданские сети
Кабмин предложил создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи, узнал «Ъ». По данным газеты, в случае введения чрезвычайного положения армия сможет отключать сети
Фото: Sven Simon / Picture alliance / ТАСС
Фото: Sven Simon / Picture alliance / ТАСС

Правительство России внесло в стратегию развития отрасли связи до 2030 года инициативу, которая предполагает создание механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

По данным газеты, в разработанной Минцифры стратегии появилось предложение о создании механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с «возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями».

Для этого будет определена организация—оператор технических средств, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи», пишет «Коммерсантъ». Как уточняет газета, в случае введения чрезвычайного положения в стране связь полностью перейдет под контроль силовых ведомств, которые, в том числе, смогут отключать гражданские сети.

Ранее подобное предложение выдвигалось только в отношении развития нового стандарта связи 5G. Речь шла о том, чтобы развивать сети на базе единого радиочастотного оператора с госучастием, который безвозмездно получит частоты в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц в «режиме совместимости со спецслужбами»

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не исключили, что инициатива может и улучшить качество мобильной связи, так как «в мирное время» операторам будут доступны диапазоны, которые сейчас заняты военными. Как пояснил редактор профильного телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, в России еще с конца 1990-х годов введен механизм двойного назначения радиочастот, однако механизма, который позволяет специальным пользователям отключить гражданские сети автоматически, нет. «Ранее операторы связи получали определенный диапазон по остаточному методу, так как в приоритете были силовые структуры. При создании подобного механизма есть риск злоупотребления «рубильником» от оператора частот. Логично было бы, чтобы этим занимался Роскомнадзор и подведомственный ему Главный радиочастотный центр», — отметил эксперт.

Аналитик профильного телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко считает, что механизм может быть компромиссным вариантом, так как операторы связи долгие годы добиваются получения частот в эксклюзивное пользование, а для этого необходимо последовательно освобождать их от специальных потребителей: «К сожалению, конверсия в России буксует как из-за стоимости процесса, так и из-за позиции силовых структур».

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Диапазон частот 3,4-3,8 ГГц считается наиболее оптимальным для развития 5G, и именно он используется для развертывания сетей нового поколения в большинстве зарубежных стран. Однако в России эти частоты заняты оборудованием для Минобороны, ФСО и «Роскосмоса». Вместо них Минцифры предлагало выделить операторам частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц.

В конце июля прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта, писал, что Сколтех и Научно-исследовательский институт радио (НИИ Радио) могут до 2025 года получить более 30 млрд руб. из бюджета на исследования в области 6G. Как говорил изданию гендиректор НИИР Олег Иванов, эти средства планируется направить на разработку оборудования от уровня прототипов до постановки на производство, вопросы компонентной базы, проработку необходимых изменений в нормативно-правовые акты и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. В статье также утверждалось, что «в России решили развивать формат 6G, минуя стадию 5G», без пояснения, кто выступил с такой идеей.

После этого ректор Сколтеха Александр Кулешов заявил, что развитие 6G в стране невозможно без появления сетей 5G. «Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — говорил Кулешов в интервью РБК в августе 2022-го.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
армия России радиочастоты гражданские свободы контроль связь
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