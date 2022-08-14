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В «Сколково» предупредили о невозможности развивать связь 6G, минуя 5G

Ректор Сколтеха Александр Кулешов оценил перспективы развития связи 6G в России без 5G
Ректор Сколтеха Кулешов назвал «глупостью» идею перейти на связь 6G, минуя 5G. Развитие связи пятого поколения в России сдерживается отсутствием отечественного оборудования
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов считает, что развитие мобильной связи шестого поколения (6G) в стране невозможно без появления сетей 5G.

«Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — заявил Кулешов РБК в совместном интервью с руководителем фонда «Сколково» Игорем Дроздовым (полная версия интервью будет опубликована в понедельник, 15 августа).

В конце июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разработки проекта, писал, что Сколтех и Научно-исследовательский институт радио (НИИ Радио) могут до 2025 года получить более 30 млрд руб. из бюджета на исследования в области 6G. Как говорил изданию гендиректор НИИР Олег Иванов, эти средства планируется направить на разработку оборудования от уровня прототипов до постановки на производство, вопросы компонентной базы, проработку необходимых изменений в нормативно-правовые акты и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. В статье также утверждалось, что «в России решили развивать формат 6G, минуя стадию 5G», без пояснения, кто выступил с такой идеей.

Кулешов настаивает, что непосредственно Сколтех не запрашивал 30 млрд руб. По его словам, институт делает «некоторые вещи в области фотоники, архитектурного решения, алгоритмов и кодирования, без которых совершенно точно 6G будет невозможен», и сейчас перед ним стоят «исследовательские задачи по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G». Это первая фаза исследований. Запрашивали ли указанную сумму другие структуры, он не уточнил. В начале 2020 года Кулешов рассказывал РБК, что для реализации первого этапа проекта по созданию производства комплектующих для оптоэлектроники потребуется 9,2 млрд руб. на создание инфраструктуры, а на втором этапе — еще 17,7 млрд руб. на запуск мелкосерийного контрактного производства.

По словам Игоря Дроздова, «Сколково» сейчас создает различные консорциумы для объединения разработчиков и заказчиков по разным направлениям, чтобы импортозаместить западные продукты и решения, которые стали недоступны после начала военной операции. Один из таких консорциумов создается в области телекома — это проект по созданию базовых станций мобильной связи 4G и 5G совместно со Сколтехом, рассказал он, отказавшись уточнить детали.

В России запустят работу над созданием оборудования для связи 6G
Технологии и медиа
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В начале августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционные списки SDN фонд «Сколково», Сколтех и технопарк «Сколково». Тогда некоторые эксперты опасались, что это ограничит доступ к американским технологиям и «серьезно» осложнит разработку телекоммуникационного оборудования на открытом интерфейсе, в том числе для стандарта 6G. Однако Александр Кулешов заявил, что это никак не отразится на разработках в области 5G и 6G. «Юридически мы потеряли достаточно много, но с практической точки зрения никакой беды нет. Доступ к новейшим технологиям, промышленному оборудованию нам закрыли не после начала специальной военной операции, на самом деле его не было все годы существования Российской Федерации», — пояснил он. По словам Кулешова, чтобы разрабатывать стандарт 6G, нужно участвовать в работе международных групп, но делать это можно, «если тебя допустят». «С допуском история очень непростая. Чтобы иметь голос в комитете по стандартам, нужно сначала посидеть в нем наблюдателем, а потом внести вклад в разработку, который примут», — отметил он. В то же время ректор Сколтеха указал, что комитеты по стандартам в большей степени являются «полем боя между гигантами» — разрабатывающими телекоммуникационное оборудование компаниями Samsung, Huawei, Ericsson и т.д. С его точки зрения, для развития 6G в России в первую очередь нужны «мозги и квалификация».

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Что ждут от 6G

Сейчас в мире активно строят сети 5G, работа над 6G только началась. Согласно ожиданиям Samsung, завершение разработки стандарта 6G произойдет к 2028 году, а коммерческие сети начнут массово появляться в 2030-м. Предполагается, что основными пользователями этих сетей будут как люди, так и различные машины и в них будут представлены сервисы расширенной реальности (XR), создающие эффект присутствия, высококачественная мобильная голограмма, цифровые копии различных объектов и др.

В России пока нет коммерческих сетей 5G, только тестовые. По решению регуляторов, для развития этого стандарта в стране выделены частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц, тогда как в мире наиболее распространен диапазон 3,4–3,8 ГГц, именно на него ориентируются основные производители телекоммуникационного оборудования и пользовательских устройств. Российские операторы неоднократно просили выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц, но получали отказ из-за того, что в России этот ресурс занят средствами Минобороны и «Роскосмоса». Использовать выделенные частоты операторы не могут, так как по условиям выделения они должны строить сети на оборудовании российского производства, которого пока не существует.

Путин заявил о «скромных результатах» проектов «Ростеха»
Бизнес

Разработкой отечественного оборудования 5G в том числе занимается Сколтех. Как рассказал в интервью Александр Кулешов, они разработали опытный образец базовой станции 5G и провели испытания в лабораториях операторов в Москве и Санкт-Петербурге. «Пока фактически реализован основной функционал, но он нормально работает: на тестах скорость существенно больше 1 Гбит/с и доходит до 1,5 Гбит/с, что соответствует иностранным аналогам. Планируем до конца года сделать на территории «Сколково» смешанный полигон, на котором одновременно будут работать наши базовые станции 5G и станции одного из известных вендоров, что позволит отработать реалистичный сценарий развертывания в сети российского оператора», — сообщил Кулешов. Детали он не назвал.

Также разработкой оборудования 5G в России занимается «Ростех». В январе этого года госкорпорация представила премьер-министру Михаилу Мишустину функциональный макет отечественной базовой станции 5G, построенный на российской электронно-компонентной базе. Как говорили представители «Ростеха», первые поставки такого оборудования компания планирует осуществить в 2023 году, а серийное производство начнет в 2024-м. Однако в середине июля президент России Владимир Путин назвал «скромными» результаты проектов «Ростеха» в сфере создания сетей 5G, производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей и развития микроэлектронной отрасли.

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Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Анна Балашова Анна Балашова
Сколтех Сколково 5G санкции
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