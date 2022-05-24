Лозница в Каннах призвал не бойкотировать русскую культуру

Лозница заявил, что определение «русскости» в качестве повода для бойкота актеров или режиссеров является «скользким путем». Надо разбираться в каждом случае отдельно, призвал он. В марте его исключили из Украинской киноакадемии

Сергей Лозница (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС)

Бойкот русской культуры и артистов из России и деление таким образом на «хороших и плохих» является «гротеском», эта позиция бесчеловечна. Об этом заявил украинский кинорежиссер Сергей Лозница в интервью AFP во время Каннского кинофестиваля.

«Как вы определяете понятие «русский»? Вы русский по паспорту, по гражданству? Исходя из вашей национальности? Это скользкий путь», — уверен Лозница (цитата по Le Figaro).

Отношение к людям следует выстраивать исходя из их действий, а не паспортов, подчеркнул кинорежиссер, призвав «по существу» разбираться в каждом случае. «Причина, по которой фильм («Естественная история разрушения» c которым режиссер приехал в Канны. — РБК) так сильно отражает сегодняшнюю ситуацию, заключается в том, что оказывается, что мы до сих пор не решили эту проблему, и что уничтожение гражданских целей по-прежнему является законным методом ведения войны», — сказал Лозница (цитата по France24).

«Варварство <…> отбросило нас на 100 лет назад, и мы поняли, что совершенно бессильны», — уверен Лозница, добавив, что единственной надеждой осталась » трансформация человеческого менталитета».

Документальный фильм «Естественная история разрушения» посвящен разрушению городов Германии союзными войсками во время Второй мировой войны, пишет Le Figaro.

На сайте кинофестиваля говорится, что лента вдохновлена книгой писателя Винфрида Зебальда и основана на архивных кадрах войны. «Фильм ставит вопрос: морально ли приемлемо использовать гражданское население в качестве средства ведения войны? Можно ли оправдывать массовое уничтожение ради высших «моральных» идеалов?», — говорится в синопсисе к ленте.

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Украинская киноакадемия после начала российской спецоперации призывала к бойкоту российских фильмов, в середине марта организация сообщила в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен) об исключении Лозницы из своего состава за критику этого призыва.

«Кроме того, недавно фильмы Сергея Лозницы вошли в программу фестиваля российского кино во французском городе Нант под названием «От Львова до Урала», — указали в киноакадемии, назвав это «недопустимым» в условиях боевых действий.

Позднее в Украинской киноакадемии заявили, что Лозница причисляет себя к русской культуре и обращался к своему украинскому гражданству только для получения государственного финансирования. Председатель правления организации Филипп Ильенко призвал вместе с российскими фильмами бойкотировать и самого кинорежиссера, назвав наличие у него паспорта Украины «волей слепого случая».

«Настало время выдающемуся российскому режиссеру воссоединиться с большим кораблем русской культуры. Не сомневаюсь, что его там его ждет вип-каюта», — добавил он, передавал УНИАН.

Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая. В этом году организаторы фестиваля решили не принимать российскую официальную делегацию в связи с происходящим на Украине.

«Пока нападение не закончится на условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы решили не принимать официальные российские делегации и не допустим присутствия кого-либо, связанного с российским правительством», — сказано в сообщении.

При этом организаторы отметили, что воздают должное тем жителям России, которые выражают протест против спецоперации на Украине, указав, что среди них есть режиссеры и актеры.