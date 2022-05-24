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Лозница в Каннах призвал не бойкотировать русскую культуру

Украинский режиссер Лозница назвал «гротеском» бойкот русской культуры из-за политики
Лозница заявил, что определение «русскости» в качестве повода для бойкота актеров или режиссеров является «скользким путем». Надо разбираться в каждом случае отдельно, призвал он. В марте его исключили из Украинской киноакадемии
Сергей Лозница
Сергей Лозница (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС)

Бойкот русской культуры и артистов из России и деление таким образом на «хороших и плохих» является «гротеском», эта позиция бесчеловечна. Об этом заявил украинский кинорежиссер Сергей Лозница в интервью AFP во время Каннского кинофестиваля.

«Как вы определяете понятие «русский»? Вы русский по паспорту, по гражданству? Исходя из вашей национальности? Это скользкий путь», — уверен Лозница (цитата по Le Figaro).

Отношение к людям следует выстраивать исходя из их действий, а не паспортов, подчеркнул кинорежиссер, призвав «по существу» разбираться в каждом случае. «Причина, по которой фильм («Естественная история разрушения» c которым режиссер приехал в Канны. — РБК) так сильно отражает сегодняшнюю ситуацию, заключается в том, что оказывается, что мы до сих пор не решили эту проблему, и что уничтожение гражданских целей по-прежнему является законным методом ведения войны», — сказал Лозница (цитата по France24).

«Варварство <…> отбросило нас на 100 лет назад, и мы поняли, что совершенно бессильны», — уверен Лозница, добавив, что единственной надеждой осталась » трансформация человеческого менталитета».

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Документальный фильм «Естественная история разрушения» посвящен разрушению городов Германии союзными войсками во время Второй мировой войны, пишет Le Figaro.

На сайте кинофестиваля говорится, что лента вдохновлена книгой писателя Винфрида Зебальда и основана на архивных кадрах войны. «Фильм ставит вопрос: морально ли приемлемо использовать гражданское население в качестве средства ведения войны? Можно ли оправдывать массовое уничтожение ради высших «моральных» идеалов?», — говорится в синопсисе к ленте.

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Украинская киноакадемия после начала российской спецоперации призывала к бойкоту российских фильмов, в середине марта организация сообщила в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен) об исключении Лозницы из своего состава за критику этого призыва.

«Кроме того, недавно фильмы Сергея Лозницы вошли в программу фестиваля российского кино во французском городе Нант под названием «От Львова до Урала», — указали в киноакадемии, назвав это «недопустимым» в условиях боевых действий.

Позднее в Украинской киноакадемии заявили, что Лозница причисляет себя к русской культуре и обращался к своему украинскому гражданству только для получения государственного финансирования. Председатель правления организации Филипп Ильенко призвал вместе с российскими фильмами бойкотировать и самого кинорежиссера, назвав наличие у него паспорта Украины «волей слепого случая».

«Настало время выдающемуся российскому режиссеру воссоединиться с большим кораблем русской культуры. Не сомневаюсь, что его там его ждет вип-каюта», — добавил он, передавал УНИАН.

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Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая. В этом году организаторы фестиваля решили не принимать российскую официальную делегацию в связи с происходящим на Украине.

«Пока нападение не закончится на условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы решили не принимать официальные российские делегации и не допустим присутствия кого-либо, связанного с российским правительством», — сказано в сообщении.

При этом организаторы отметили, что воздают должное тем жителям России, которые выражают протест против спецоперации на Украине, указав, что среди них есть режиссеры и актеры.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина режиссер Каннский кинофестиваль бойкот культура
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