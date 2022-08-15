Путин заявил, что российские военные «шаг за шагом освобождают Донбасс»
Российские военные в ходе спецоперации на Украине «четко выполняют поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022». РБК вел трансляцию мероприятия.
Президент заявил, что российские армия и флот «во все времена надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины». «И сегодня наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках», — продолжил он.
Президент поблагодарил российских производителей за оружие, которое «работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны, всей России». По его словам, образцы вооружений «на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их».
Он сообщил также, что Россия готова предоставить образцы вооружения — от бронетехники до авиации и беспилотников — своим союзникам и партнерам. По словам Путина, у страны много союзников на разных континентах, которые «не прогибаются перед так называемым гегемоном».
«Полное освобождение Донбасса» — одна из основных целей, которой российские власти обосновали начало военной операции на Украине 24 февраля. Путин также называл среди ее задач «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны и гарантии безопасности для России. По утверждению президента, от Киева исходили угрозы, которые касались в том числе вступления Украины в НАТО и возможности получения страной оружия, целью которого, «конечно, была бы Россия».
Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь заявил в конце июля, что Россия «поможет» украинскому народу избавиться от «aбсолютно aнтинародного и aнтиисторического режима». В то же время ранее он говорил, что Москва не намерена добиваться смены власти на Украине. Министр также указал на расширение «географических задач» российских военных в связи с поставками Украине западного оружия — по его словам, теперь это «далеко не только ДНР и ЛНР», но Херсонская, Запорожская области и другие территории.
Украина после начала российской спецоперации ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.