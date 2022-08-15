Кличко сообщил об угрозах офиса Зеленского лишить его гражданства
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в офисе президента Украины ему пригрозили лишением гражданства, после того как подписал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану. Об этом сам Кличко сообщил в интервью изданию «Бабель».
«После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались. Я говорю: я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», — рассказал мэр.
Кличко отметил, что действительно большую часть жизни провел в Германии и США и у него была возможность получить гражданство, «были даже такие предложения».
«Но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — подчеркнул мэр.
Открытое письмо к Зеленскому по Корбану опубликовал мэр Днепра Борис Филатов. Под ним подписались более ста бизнесменов, политических и общественных деятелей. «Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идет война, начала, скажем так, создание самодержавия», — заявил Филатов.
Корбан — украинский политик и бизнесмен, в 2014 году был заместителем бизнесмена Игоря Коломойского на посту главы Днепропетровской области. С февраля руководит силами территориальной обороны области.
21 июля депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко опубликовал предположительно указ Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек. В списке указаны Корбан, Коломойский, а также сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович и депутат от «Слуги народа» Игорь Васильковский. В качестве основания для лишения гражданства в документе указаны ст. 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». В ст. 19 говорится, что основанием для потери гражданства считается добровольное получение гражданином паспорта другой страны.
На следующий день, 22 июля, Корбан пытался въехать из Польши на Украину, но сотрудники погранслужбы не пустили его и изъяли паспорт. По информации «Украинской правды», пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено.