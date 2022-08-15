Кличко сообщил об угрозах офиса Зеленского лишить его гражданства

Кличко сообщил, что, после того как подписал письмо Зеленскому о Корбане, в офисе президента заявили, что «еще не брались» за его «немецкое гражданство». Сам мэр Киева подчеркивает, что у него только украинский паспорт

Виталий Кличко (Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в офисе президента Украины ему пригрозили лишением гражданства, после того как подписал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану. Об этом сам Кличко сообщил в интервью изданию «Бабель».

«После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались. Я говорю: я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», — рассказал мэр.

Кличко отметил, что действительно большую часть жизни провел в Германии и США и у него была возможность получить гражданство, «были даже такие предложения».

«Но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — подчеркнул мэр.

Открытое письмо к Зеленскому по Корбану опубликовал мэр Днепра Борис Филатов. Под ним подписались более ста бизнесменов, политических и общественных деятелей. «Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идет война, начала, скажем так, создание самодержавия», — заявил Филатов.

Корбан — украинский политик и бизнесмен, в 2014 году был заместителем бизнесмена Игоря Коломойского на посту главы Днепропетровской области. С февраля руководит силами территориальной обороны области.

Читайте на РБК Pro Pro Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Инструкции Pro «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования Саммари Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Прогнозы Pro Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников Статьи Pro Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Инструкции Pro Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Статьи Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции

21 июля депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко опубликовал предположительно указ Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек. В списке указаны Корбан, Коломойский, а также сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович и депутат от «Слуги народа» Игорь Васильковский. В качестве основания для лишения гражданства в документе указаны ст. 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». В ст. 19 говорится, что основанием для потери гражданства считается добровольное получение гражданином паспорта другой страны.

На следующий день, 22 июля, Корбан пытался въехать из Польши на Украину, но сотрудники погранслужбы не пустили его и изъяли паспорт. По информации «Украинской правды», пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено.