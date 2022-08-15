Кличко сообщил об угрозах офиса Зеленского лишить его гражданства

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Поставщики предупредили об истощении запасов премиальных наушников Бизнес, 11:33
Reuters узнал о возвращении крупных западных банков на долговой рынок РФ Инвестиции, 11:29
Продюсер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умерла в возрасте 66 лет Life, 11:29
С 1 сентября заработает новый закон об интернет-рекламе. Что он изменит Pro, 11:28
«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции Технологии и медиа, 11:20
Российские облигации не испытали распродаж из-за допуска нерезидентов Инвестиции, 11:20
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 11:19
Винер словами «греет душу» оценила мнение Макларена о недопуске россиян Спорт, 11:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эксперт словами «рыжий принес стиль» оценил игру «Спартака» при Абаскале Спорт, 11:14
Бразильская криптобиржа заблокировала счета клиентов и уволила персонал Крипто, 11:13
Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta Бизнес, 11:11
Кличко сообщил об угрозах офиса Зеленского лишить его гражданства Политика, 11:09
СПБ Биржа увеличит до 350 число иностранных бумаг на торгах с 10 утра Инвестиции, 11:06
Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Pro, 11:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко сообщил об угрозах офиса Зеленского лишить его гражданства

Кличко сообщил, что, после того как подписал письмо Зеленскому о Корбане, в офисе президента заявили, что «еще не брались» за его «немецкое гражданство». Сам мэр Киева подчеркивает, что у него только украинский паспорт
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Christophe Gateau / DPA / ТАСС)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в офисе президента Украины ему пригрозили лишением гражданства, после того как подписал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану. Об этом сам Кличко сообщил в интервью изданию «Бабель».

«После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались. Я говорю: я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», — рассказал мэр.

Кличко отметил, что действительно большую часть жизни провел в Германии и США и у него была возможность получить гражданство, «были даже такие предложения».

«Но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — подчеркнул мэр.

Мэр Днепра возмутился из-за лишения гражданства главы теробороны Корбана
Политика
Борис Филатов

Открытое письмо к Зеленскому по Корбану опубликовал мэр Днепра Борис Филатов. Под ним подписались более ста бизнесменов, политических и общественных деятелей. «Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идет война, начала, скажем так, создание самодержавия», — заявил Филатов.

Корбан — украинский политик и бизнесмен, в 2014 году был заместителем бизнесмена Игоря Коломойского на посту главы Днепропетровской области. С февраля руководит силами территориальной обороны области.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего
Инструкции
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Инструкции

21 июля депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко опубликовал предположительно указ Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек. В списке указаны Корбан, Коломойский, а также сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович и депутат от «Слуги народа» Игорь Васильковский. В качестве основания для лишения гражданства в документе указаны ст. 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». В ст. 19 говорится, что основанием для потери гражданства считается добровольное получение гражданином паспорта другой страны.

На следующий день, 22 июля, Корбан пытался въехать из Польши на Украину, но сотрудники погранслужбы не пустили его и изъяли паспорт. По информации «Украинской правды», пограничники сказали Корбану, что его украинское гражданство приостановлено.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
гражданство Виталий Кличко Украина Владимир Зеленский Геннадий Корбан
Материалы по теме
Зеленский объяснил лишение гражданства Украины главы теробороны Днепра
Политика
Главу территориальной обороны Днепра Корбана не пустили на Украину
Политика
УП узнала о намерении Зеленского отозвать гражданство у Коломойского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter