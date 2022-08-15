Reuters узнал, что США опасаются вербовки афганских военных Россией и КНР

Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, оставшиеся в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (признанно террористическим и запрещено в России), могут быть уязвимыми для вербовки со стороны России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад республиканцев из комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

В докладе отмечается, что бывшие афганские правоохранители хорошо осведомлены об операциях США, поэтому их вербовка может угрожать интересам Вашингтона. По данным республиканцев, некоторые бывшие военнослужащие армии Афганистана уже бежали в Иран.

Авторы доклада считают, что администрация президента США Джо Байдена не расставила правильные приоритеты во время эвакуации после прихода талибов и совершила ошибку, оставив этих военных в Афганистане.

Талибы пришли к власти в Афганистане в прошлом августе, после того как им удалось активизировать наступление в стране в связи с уходом американского военного контингента, который находился там с 2011 года. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

Страны Запада, в том числе США, не признают власть Талибана, однако движение полагает, что выполнило все условия для признания.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что для официального признания правительства талибов необходимы создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане. Тем не менее уже в конце марта Россия аккредитовала в Москве дипломата талибов