УВЗ начал серийное производство самоходных орудий «Флокс» и «Магнолия»

Обе САО оснащены 120-мм орудиями, при этом «Флокс» смонтирован на базе бронеавтомобиля «Урал-4320», а «Магнолия» — на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. УВЗ обещал представить готовые образцы к концу года

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») начал серийное производство самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

«Серийное производство самоходных артиллерийских орудий «Флокс» и «Магнолия» начато, новые образцы будут представлены в конце нынешнего года — начале следующего», — рассказали в УВЗ.

Новейшее 120-мм орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320». САО является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой. САО «Магнолия» на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ создана в ЦНИИ «Буревестник» в рамках опытно-конструкторской работы «Набросок». Она также оснащена 120-мм орудием, сочетающем в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.

Кроме этого, в УВЗ сообщили, что госиспытания новейшей гаубицы «Мальва» завершатся в конце этого года. «В 2021 году в рамках испытаний главного конструктора подтверждена эффективность создаваемого САО и его соответствие требованиям тактико-технического задания. Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых — конец 2022 года», — рассказали в компании.

По данным разработчика, максимальная дальность стрельбы «самоходки» должна достигать 24,5 км. Возимый боекомплект машины заявлен на уровне 30 снарядов различного назначения. Масса самоходки — 32 тонны.

РБК ранее сообщал, что с начала августа в госкорпорации «Ростех» действует внутренний приказ, запрещающий ключевым сотрудникам уходить в отпуска; решение мотивировано необходимостью выполнения гособоронзаказа (ГОЗ).

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Источник, близкий к «Ростеху» уточнил РБК, что приказ касается значительного числа предприятий, реализующих ГОЗ, но не всей корпорации и относится прежде всего к топ-менеджерам. «От директоров, их заместителей ждут максимальной вовлеченности в процессы. На этом этапе им рекомендовано исполнять обязанности без отрыва от производства и пересмотреть график отпусков. В случае необходимости они могут применять аналогичную меру в отношении подчиненных», — рассказал он.

В «Ростехе» не стали комментировать наличие приказа, отметив при этом, что на долю госкорпорации приходится до 40% всего объема гособоронзаказа.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Вскоре после ее начала США и европейские страны ввели санкции в отношении российского оборонно-промышленного комплекса. В конце июня правительство России предложило пакет специальных мер, реализуемых во время специальных операций за рубежом, в том числе временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также особый режим труда в отдельных организациях, подразумевающий возможность привлечения к сверхурочной работе «за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни».