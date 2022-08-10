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«Ростех» из-за гособоронзаказа запретил менеджерам уходить в отпуска

«Ростех» в связи с увеличением гособоронзаказа перестал отпускать менеджеров в отпуск
С 1 августа не могут уходить в отпуска топ-менеджеры предприятий «Ростеха», утверждают источники РБК. Причина — необходимость реализации серьезно увеличенного в этом году государственного оборонного заказа
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С начала августа в госкорпорации «Ростех» действует внутренний приказ, запрещающий ключевым сотрудникам уходить в отпуска; решение мотивировано необходимостью выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом РБК рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Источник, близкий к «Ростеху», подтвердил существование такого приказа и уточнил, что он касается значительного числа предприятий, реализующих ГОЗ, но не всей корпорации и относится прежде всего к топ-менеджерам. «От директоров, их заместителей ждут максимальной вовлеченности в процессы. На этом этапе им рекомендовано исполнять обязанности без отрыва от производства и пересмотреть график отпусков. В случае необходимости они могут применять аналогичную меру в отношении подчиненных», — добавил источник РБК.

В «Ростехе» не стали комментировать наличие приказа, отметив при этом, что на долю госкорпорации приходится до 40% всего объема гособоронзаказа. Предприятия корпорации также задействованы в реализации приоритетных гражданских программ, добавили там.

«Момент для страны серьезный и ответственный, поэтому принимаются все необходимые меры для безусловного исполнения ГОЗ и решения других задач, стоящих перед государством и промышленностью», — заявили в «Ростехе». От дополнительных комментариев в госкорпорации отказались.

18 мая гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, представляя президенту России Владимиру Путину годовой отчет компании за 2021 год, сообщил, что консолидированная выручка корпорации составила 2,06 трлн руб. и что около 55% выручки принес ГОЗ. «Мы обеспечили почти 100-процентное исполнение гособоронзаказа», — подчеркнул глава «Ростеха». (Консолидированная чистая прибыль госкорпорации — 163,5 млрд руб., EBITDA — 334,9 млрд руб., выработка на одного сотрудника — 3,5 млн руб. При этом средняя заработная плата в организациях «Ростеха» за 2021 год — 61,6 тыс. руб.)

В июне первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов заявил, что в 2022 году траты в рамках государственного оборонного заказа увеличатся на 600–700 млрд руб. После начала специальной военной операции интенсивность работы предприятий ОПК возросла, подчеркивал Ельчанинов. «Загружены резервные мощности, задействованы все накопившиеся технические и человеческие ресурсы для обеспечения возросшей потребности Минобороны и других силовых структур в оборонной продукции», — сказал он. На большинстве предприятий сотрудники работают в две смены, подчеркивал Ельчанинов. «В данных условиях», сказал он, ОПК должен не только закрыть потребности военных, но и восполнить израсходованные запасы. «Эта работа уже идет. Государство обязано иметь запас на случай ведения военных действий, защиты себя от любых видов воздействия», — заключил Ельчанинов.

Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений (ГПВ), которую в 2018 году утвердил Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. На реализацию ГПВ с 2018 по 2027 год предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн руб. — на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники, 1 трлн руб. — на строительство соответствующей инфраструктуры, приводили данные в Минобороны. Примерный ежегодный объем гособоронзаказа составляет около 1,5 трлн руб., говорил в 2018 году в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов.

В сентябре 2020 года власти одобрили сокращение на 5% госпрограммы вооружений в 2021–2023 годах.

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24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Вскоре США и европейские страны ввели ряд новых санкций в отношении российского оборонно-промышленного комплекса. В конце июня правительство России предложило пакет специальных мер, реализуемых во время специальных операций за рубежом, в том числе временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также особый режим труда в отдельных организациях, подразумевающий возможность привлечения к сверхурочной работе «за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни».

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Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Ростех Украина Военная операция на Украине гособоронзаказ ВПК
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