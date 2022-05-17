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«Уралвагонзавод» отправил Минобороны партию танков Т-90М

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») передала российскому Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв», сообщает пресс-служба предприятия, передает ТАСС.

«На «Уралвагонзаводе» состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Министерства обороны России», — говорится в сообщении. При этом в пресс-службе предприятия не уточнили, сколько именно танков было отправлено.

В УВЗ также отметили, что поставляют российской армии как новые танки, так и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв». Подготовка серийного производства этих танков полностью завершена, испытания получили положительные результаты, добавили в пресс-службе.

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Танк Т-90М «Прорыв» прошел испытания в начале февраля прошлого года. Он является модернизированной версией танка Т-90А, основное отличие от первоначальной версии — новый башенный модуль, имеющий автомат, способный сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, а также с установленной динамической защитой «Реликт». Также, в частности, танк вооружен 125 мм орудием, которое способно вести огонь всеми типами боеприпасов.

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«Уралвагонзавод» Минобороны танки
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