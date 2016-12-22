Конгресс США решил наказать Турцию из-за закупок С-400

Турция в ближайшее время не получит новые F-35 из-за сделки с Москвой по С-400, следует из проекта оборонного бюджета США. В то же время конгрессмены решили не наказывать Индию, Вьетнам и Индонезию за закупки российского оружия

Истребитель F-35 (Фото: Jameson E. Lynch / U.S. Navy / Reuters)

В соответствии с решением Конгресса США поставки истребителей пятого поколения F-35 Турции будут приостановлены, следует из согласованной обеими палатами Конгресса версии закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год (*pdf). Причиной этого стало решение Анкары приобрести в России комплексы С-400.

Передача боевых самолетов будет приостановлена до тех пор, пока Пентагон не предоставит Конгрессу свои оценки последствий контракта России и Турции по С-400 и влияния исключения Турции из программы по строительству истребителей на американо-турецкие отношения. Свои соображения по этому поводу аналитики военного ведомства должны предоставить в 90-дневный срок.

Контракт по поставке Турции российских зенитно-ракетных систем С-400 (они должны быть переданы Анкаре летом 2019 года), согласованный на высшем уровне, вызвал недовольство Вашингтона. В частности, это связано с тем, что «Рособоронэкспорт», являющийся монопольным экспортером российских вооружений, является фигурантом санкций США в соответствии с законом CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»).

В соответствии с проектом оборонного бюджета, из-под действия возможных санкций Белый дом сможет вывести трех покупателей российского оружия — Индию, Вьетнам и Индонезию. Однако исключение будет действовать временно и санкции против этих стран могут быть введены если они не начнут «уменьшать свою зависимость от российского военно-промышленного комплекса», следует из документа.

Поставки истребителей F-35 Турции начались в конце июня, когда первый самолет был формально передан турецкой стороне на авиабазе Форт-Уэйн в Техасе. Этот истребитель должен был остаться в США для использования в подготовке турецких летчиков к новым машинам. Передача F-35 Турции прошла на фоне решения Сената США, принявшего на тот момент поправки в закон об оборонном бюджете. Для продолжения поставок администрация США должна убедить конгрессменов в том, что сделка Анкары и Москвы по С-400 и одновременная передача Турции новейших истребителей не наносит ущерба национальным интересам США.

Накануне, 24 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте заверил депутатов, что гарантии поставок истребителей были даны ему лично Дональдом Трампом. «Президент США Трамп в ходе нашей встречи в столице Бельгии Брюсселе [в ходе саммита НАТО] показал соответствующее письменное заявление. Об этом речи не идет. Мы не имеем каких-либо опасений по этому вопросу», — цитирует слова Эрдогана TRT. В общей сложности Турция намерена закупить порядка 100 истребителей пятого поколения.

Против исключения Турции из программы поставок F-35 ранее высказывался и Пентагон, указывая на то, что Анкара одновременно является производителем части комплектующих для самолета. По этому поводу высказывался глава военного ведомства США Джеймс Мэттис, написавший письмо в адрес Конгресса. «На данном этапе я против исключения Турции из программы F-35. Эта инициатива нарушит международную цепь поставок комплектующих для самолетов пятого поколения», — заявлял он.