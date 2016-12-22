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Рогозин пообещал не пустить США за «красную черту» с оружием в космосе
Политика, 21:53
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Рогозин пообещал не пустить США за «красную черту» с оружием в космосе
Россия намерена не допустить выведение Соединенными Штатами оружия в космос, подчеркнул глава «Роскосмоса». Ранее Дональд Трамп потребовал от Пентагона создать военно-космические силы
Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Россия следит за США в вопросе развития военно-космических сил, чтобы Америка «не перешла красную черту», заявил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после московской конференции корпорации.

Так он прокомментировал поручение американского президента Дональда Трампа Министерству обороны США заняться созданием космических войск.

«Решение, которое было оглашено президентом [США Дональдом] Трампом, касалось создания, по сути дела, воздушно-космических сил. У нас тоже есть воздушно-космические силы. Вопрос только в том, что нужно препятствовать выведению в космос оружия. А то, что космические аппараты, как правило, все двойного назначения — это не секрет для специалистов», — заявил Рогозин.

Российская сторона следит за тем, чтобы «американцы не перешли ту красную черту, за которой начнется реальная милитаризация космоса, то есть выведение оружия», сказал Рогозин, пояснив, что это «уже опасно».

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«Баллистические ракеты — это тоже оружие, которое входит в космос и выходит из него на цель, но если говорить о хранении оружия в космосе — это недопустимые вещи», — подчеркнул руководитель «Роскосмоса», отметив, что Москва готова поддержать «все процессы по подвижкам» в этом вопросе с точки зрения аргументации и законодательных инициатив, если они будут необходимы.

О поручении Трампа создать космические войска стало известно 18 июня. Президент тогда заявил, что, «когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе», добавив, что США должны обеспечить свое господство в космосе.​ До этого решения Трампа военные космические программы в США были в зоне ответственности командования ВВС.

Российская сторона в ответ пообещала «жесткий ответ», если планы Америки о создании военно-космических сил нарушат договор о запрете оружия в космосе. Этот ответ будет направлен на обеспечение мировой безопасности, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев.

Авторы: Маргарита Девяткина, Инна Сидоркова.
Теги: Дмитрий Рогозин , «Роскосмос» , Дональд Трамп
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