Посольство России ответило США твитом «Доброе утро, Космические войска!»

После заявлений Белого дома о прогрессе в деле создания собственных космических сил российское посольство в США опубликовало твит «Доброе утро, Космические войска!». Телекомпания CNN назвала его «жестким троллингом» администрации

Майкл Пенс (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

После выступления вице-президента США Майкла Пенса о создании космических войск российское посольство в Вашингтоне опубликовало твит «Доброе утро, Космические войска!». К посту была также прикреплена эмблема Космических сил России и ссылка на раздел о них на сайте Минобороны. Телекомпания CNN сочла этот твит «жестким троллингом» администрации Дональда Трампа. В России Космические войска были созданы в 2001 году, а в настоящее время они как род войск входят в Воздушно-космические силы.

​Ранее 9 августа Пенс, выступая в Пентагоне, заявил, что американские военные успешно продвигаются в деле выполнения указа президента Дональда Трампа о создании Космических войск. «Теперь пришло время вписать новую великую главу в историю наших вооруженных сил, пришло время готовиться к новому полю сражения… Пришло время создать Космические войска Соединенных Штатов», — цитирует Пенса «Голос Америки».

Военные космические программы в США находятся в сфере ответственности ВВС, которые курируют в том числе работу спутников. Однако 18 июня Трамп заявил, что дал указание Пентагону создать отдельный вид войск — военно-космические силы. Трамп пояснил тогда, что космос относится к важнейшим вопросам национальной безопасности. «Когда дело доходит до защиты Америки, недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны обеспечить американское господство в космосе», — подчеркнул тогда Трамп.

В директиве, опубликованной Белым домом, говорилось, что с ростом соперничества в космосе необходимо защитить интересы США и обеспечить безопасность американских спутников. Среди других задач, которые предусматривает программа Трампа, — отслеживание космического мусора и​ разработка нового оборудования. ​

Председатель комитета Совета Федерации по обороне, экс-главком Воздушно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев заявил после этого, что Россия даст «жесткий ответ» США, если военно-космические силы нарушат договор о запрете оружия массового поражения в космосе. «Если США выйдут из договора от 1967 года, налагающего запрет на ядерное оружие в космосе, то, разумеется, со стороны не только нашего, но и других государств последует жесткий ответ, направленный на обеспечение мировой безопасности», — сказал тогда Бондарев.

Если президент Дональд Трамп под предложением создать отдельные космические силы подразумевает размещение оружия в космосе, «то США открывают ящик Пандоры», заявил тогда зампред правительства Дмитрий Рогозин.

МИД России заявил, что Москва обеспокоена планами создания средств космического базирования для перехвата баллистических ракет. «Подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе». Данные усилия — прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация», — заявили в МИДе.