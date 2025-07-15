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В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры

Мутвалы Шихлински
Мутвалы Шихлински (Фото: shykhlinskimutvaly / VK)

В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. Собеседник Е1 уточнил, что поводом для задержания стало «причинение вреда силовику».

Источник РБК сообщает, что Мутвалы Шыхлински действительно задержан, сейчас он находится на допросе, однако вменяемая ему статья неизвестна.

«Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом — мера пресечения», — цитирует Ura.ru слова собеседника.

Мутвалы Шыхлински обладает адвокатским статусом, а в отношении адвокатов действует особый порядок уголовного преследования: уголовное дело против них могут возбудить только по решению руководителя местного СК, а также надзирающего за ним прокурора. РБК обратился за комментарием в Адвокатскую палату Свердловской области, в которой состоит Шыхлински.

В начале июля был задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. Мутвалы Шыхлински тогда уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. После допроса Шыхлински-старшего отпустили.

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