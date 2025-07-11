Рассмотрение иска «Роснано» к Чубайсу закрыли от публики из-за тайны

Арбитражный суд перевел в закрытый режим процесс по иску «Роснано» к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам госкорпорации. Представители компании настаивали, что в деле содержится коммерческая тайна, связанная с разработкой планшетов

Анатолий Чубайс (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство государственной корпорации «Роснано» о рассмотрении в закрытом режиме иска к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам. Основанием для закрытия процесса стало заявление истца о наличии в материалах дела сведений, составляющих коммерческую тайну.

Представитель Чубайса Павел Хлюстов настаивал на продолжении процесса в открытом режиме и заявил, что за требованием закрыть процесс стоит не защита конфиденциальной информации, а стремление «скрыть отсутствие результатов» пятилетней работы нового руководства «Роснано», передает корреспондент РБК из зала суда.

На заседании Арбитражного суда Москвы в пятницу представители «Роснано» заявили, что открытость судебного процесса может привести к разглашению конфиденциальной информации. Речь идет об иске на 5,6 млрд руб., связанном с проектом Plastic Logic — попыткой создания в России производства гибких планшетов для школ. «Роснано» настаивает, что проект не достиг поставленных целей, а выделенные на него средства были разворованы и направлены на зарубежные счета. Разглашение тайны, отмечают юристы, может навредить корпоративным интересам.

Представитель Анатолия Чубайса Павел Хлюстов выступил против закрытия судебного разбирательства. Он напомнил, что сам проект гибких планшетов с момента своего запуска носил открытый характер, продвигался публично и находился под пристальным вниманием общества. «Почему теперь, когда этот проект стал предметом судебного разбирательства, должно быть иначе?» — задался вопросом адвокат. По его словам, Чубайс готов «открыто доказать свою невиновность, отчитаться за каждую потраченную копейку». Хлюстов считает, что правосудие не должно вестись в условиях секретности, «вопреки гарантированному законом общественному контролю».

Проект по созданию гибких планшетов начался в 2011 году, когда Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» — он занимал должность генерального директора госкорпорации в период с 2008-го по декабрь 2020 года. Идея заключалась в разработке и внедрении в школьную систему инновационного устройства, способного заменить бумажные учебники. В рамках проекта «Роснано» инвестировало около 7,1 млрд руб. в ирландскую компанию Plastic Logic, рассчитывая построить завод в Зеленограде и запустить производство гибких электронных дисплеев нового поколения. В 2011 году Чубайс продемонстрировал образец планшета Владимиру Путину, занимавшему тогда поста премьер-министра, заявив, что устройство будет работать на основе российских технологий. Однако вскоре стало ясно, что проект не реализуется в полном объеме — строительство завода в России было свернуто, а все средства продолжили направляться зарубежным юрлицам. Впоследствии Счетная палата указала на отсутствие в Plastic Logic технологической документации и оборудования, а само предприятие было ликвидировано.

Адвокат также усомнился в законности самого ходатайства «Роснано», указав, что на протяжении всех лет материалы проекта никак не были связаны с коммерческой тайной. По словам Хлюстова, истец не обозначал документы как конфиденциальные, не вводил для них специальный режим и не предпринимал шагов по защите сведений. «Если они сами не заботились о сохранении своих якобы секретных данных, закон не дает им теперь возможности требовать у суда, чтобы он сделал это за них», — подчеркнул он.

Более того, представитель Чубайса увидел в требовании о закрытии процесса попытку «уклониться от ответственности за итоги работы» текущего руководства госкорпорации. Как утверждал Хлюстов, именно решение прекратить финансирование проекта преждевременно привело к тому, что технология, разработанная в России, была утрачена и впоследствии оказалась у иностранных производителей, которые «наладили массовое производство и получили мировые награды».

Тем не менее суд счел доводы юристов «Роснано» обоснованными и постановил продолжить рассмотрение иска в закрытом режиме. Таким образом, оставшаяся часть судебных заседаний пройдет в закрытом режиме, а присутствовать на рассмотрении иска смогут только непосредственные участники процесса.

Иск к бывшему руководству госкорпорации поступил в Арбитражный суд Москвы в конце марта этого года. Помимо Анатолия Чубайса среди ответчиков — бывшие топ-менеджеры корпорации: Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Все они занимали руководящие должности в структуре компании или в аффилированных с ней организациях.

По ходатайству «Роснано» суд наложил арест на их имущество и средства в пределах 5,6 млрд руб. Исполнительные производства в отношении ответчиков уже инициированы службой судебных приставов. Попытка юристов добиться снятия ареста с активов Анатолия Чубайса оказалась частично успешной: апелляционный суд сохранил обеспечительные меры, но разрешил использовать 50% пенсии и иных доходов.

После своего ухода из госкорпорации Чубайс занимал должность специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, однако весной 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине, подал в отставку и покинул страну. Причины своего отъезда Чубайс публично не комментировал. Уголовных дел в отношении него не возбуждено, однако его имя неоднократно фигурировало в делах против бывших топ-менеджеров «Роснано» — в частности, Бориса Подольского, арестованного в феврале 2025 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями, и Олега Киселева, объявленного в международный розыск.