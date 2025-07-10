Президент Бразилии пообещал ответ на анонсированные Трампом пошлины в 50%

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в своем X, что одностороннее повышение тарифов со стороны другого государства будет регулироваться бразильским «Законом о взаимности». Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о введении 50%-ной пошлины на бразильские товары с 1 августа.

«В этом смысле любое одностороннее повышение тарифов будет регулироваться бразильским законом об экономической взаимности», — сказал Лула.

Он подписал закон об экономической взаимности в апреле. Документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

Говоря о введении 50-процентных пошлин против Бразилии, Трамп обвинил Лулу да Силву в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару, которого в Бразилии обвиняют в попытке переворота. Американское посольство назвало дело против Болсонару политическим преследованием, а МИД Бразилии потребовал разъяснений.

Лула, отвечая на заявление Трампа, написал в Х, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия — «суверенное государство с независимыми институтами».

Трамп предупредил, что если Бразилия введет ответные пошлины, этот тариф будет добавлен к 50-процентным пошлинам.

Кроме того, 9 июля Трамп отправил письмо с уведомлением о грядущих в августе пошлинах для Шри-Ланки ее президенту, Ануре Кумаре Диссанайяке. Трамп предупредил о введении 30-процентных пошлин с 1 августа и подчеркнул, что если государство решит ответить зеркально, США повысят тариф на столько же процентов.