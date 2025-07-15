Politico узнало, что Трамп счел победу России на Украине вопросом времени
Президент США Дональд Трамп, который накануне объявил о поставках оружия Украине за счет стран Европы, считает, что у России есть преимущество в вооруженном конфликте, сообщил Politico высокопоставленный чиновник Белого дома.
«Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет», — сказал собеседник, отметив, что у страны более крупные экономика и армия, чем у Украины. Трамп, по его словам, «просто хочет остановить убийства».
Изменение позиции республиканца по Украине и решение поддержать отправку стране нового пакета оружия во многом вызваны неудачными попытками добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом, сказали газете два представителя администрации США. Чиновник Белого дома отметил, что Трамп недоволен российскими ударами по Украине. Кремль заявлял, что российские военные продолжают атаковать «военные и околовоенные цели», а недавние ночные удары называл ответом на «террористические акты киевского режима».
В начале июля, когда США приостанавливали помощь Украине, источники CNN сообщали, что Трамп был «менее склонен отдавать победу» России. Несколькими месяцами ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс выражал уверенность, что Украина не выиграет, если военный конфликт не завершится в ближайшие годы. Он предупреждал, что военные действия могут перерасти в ядерную войну, если продлятся еще несколько лет.
Российский президент Владимир Путин неоднократно выражал уверенность, что конфликт завершится победой России. Кремль в минувшем декабре отмечал, что заявлений о необходимости победы Украины «почти не слышно».
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