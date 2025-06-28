Путин вновь выразил уверенность в победе России в военной операции

Video

Спецоперация на Украине должна завершиться победой России, выразил уверенность президент Владимир Путин во время открытия молодежных центров в российских регионах по видеосвязи. Запись трансляции доступна на сайте Кремля.

В беседе с женой участника военной операции глава государства попросил ее передать наилучшие пожелания мужу и его боевым товарищам.

«Мы все желаем им успехов, победы. Уверен, так и будет», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия намерена завершить военную операцию на Украине с нужным для себя результатом. Он подчеркнул, что страна планирует сокращать оборонные расходы, в отличие от Запада, который их увеличивает.

В середине мая президент объяснил, что цель Москвы — устранить причины конфликта на Украине и создать условия для долгосрочного мира, а также обеспечить безопасность государства и защиту интересов русскоязычных граждан.

В начале мая Путин сказал, что у России достаточно ресурсов для достижения поставленных целей без применения ядерного оружия.