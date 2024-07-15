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Политика ,  
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Минобороны сообщило об отправке в войска 150 тыс. призывников

Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправка призывников со сборных пунктов в войска началась 15 апреля
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Весенний призыв на военную службу завершен, в войска направлены 150 тыс. человек, сообщило Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что в новые регионы или для участия в военной операции призывники не направлялись.

150 тыс. призывников — это плановое число, предусмотренное указом президента.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на срочную службу в ходе осеннего призыва 2024 года также не отправят в зону военной операции.

Призывная кампания началась 1 апреля, а отправка призывников со сборных пунктов в войска — 15 апреля. В Минобороны подчеркнули, что в эту кампанию, как и в предыдущие, молодые люди могли выбрать службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Призывников перед отправкой к местам прохождения службы обеспечили повседневной формой одежды, а также несессерами (контейнер для мелких предметов), банковскими и персональными электронными картами. Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов военной авиации, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда и военный автомобильный транспорт.

Особое внимание во время призывной кампании уделялось набору в научные и научно-производственные подразделения, а также в спортивные роты, заявили в Минобороны. В первые два типа подразделений направили 575 призывников, а в спортивные — 200 молодых людей, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 января 2024 года верхнюю границу призывного возраста в России подняли с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней — 18 лет. 29 марта Генштаб снял с воинского учета и отправил в запас тех, кому в прошлом году исполнилось 27 лет.

Россиянам после получения повестки запрещено выезжать за границу. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней предусмотрен штраф до 30 тыс. руб.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Георгий Смирнов
Минобороны призывники Вооруженные силы России
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