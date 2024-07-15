В Руанде начались всеобщие выборы. Что важно знать Победу на них прочат Полю Кагаме, который фактически правит страной с окончания геноцида в 1994 году

В Руанде переизбирают на четвертый срок президента Поля Кагаме. 30 лет назад он сыграл решающую роль в завершении геноцида тутси. Подробнее — в материале РБК

Поль Кагаме (Фото: Moise Niyonzima / EPA / ТАСС)

Кто претендует на должность президента

15 июля в Руанде проходят всеобщие выборы — выбирают президента и 80 членов палаты депутатов (нижняя палата парламента). Руанда — президентская республика, ее политику определяет глава государства, поэтому ключевой вопрос в том, кто станет главой государства. В 2015 году референдумом в Конституцию Руанды внесли поправки, согласно которым срок правления сократили с семи до пяти лет (норма начала действовать в 2024 году); в документе прописано, что глава государства может переизбираться лишь один раз, однако референдум 2015 года обнулил два срока президента Поля Кагаме и позволил ему пойти на третий срок.

Руанда — государство в Восточной Африке. Одна из самых густонаселенных стран на континенте — на площади 26,3 тыс. кв. км проживают 13,2 млн человек. На протяжении XX века в стране шло активное противостояние между народностями хуту (большинство) и тутси (меньшинство). В 1994 году оно переросло в геноцид против тутси, который продлился 100 дней (с 7 апреля по 15 июля). По данным ООН, около 1 млн человек погибли, как минимум 250 тыс. женщин были изнасилованы.

В этих выборах участвуют те же три политика, что и на предыдущих семь лет назад.

Филипп Мпайимана, 54 года — независимый кандидат, по профессии журналист. Бежал из Руанды в Европу во время геноцида, вернулся накануне выборов 2017 года — на них он получил 0,73% голосов. Говорит, что, проведя 18 лет в изгнании, он «стал свидетелем пути Руанды к трансформации и захотел стать частью этого развития». Повторное участие в выборах Мпайимана объясняет «видением потенциала Руанды».

«Когда вы смотрите на прогресс Руанды, вы видите, что страна находится на пути к лучшей трансформации. Те, кто смотрит на это иначе, видят только отсутствие демократии и худшую сторону Руанды, но я хочу быть уверен, что Руанда продолжит идти по этому позитивному пути и не отклонится от него, потому что я знаю, что я могу и хочу сделать так, чтобы она оставалась на этом пути», — заявил он на пресс-конференции 9 июля (цитата по руандийской The New Times). Политик обвинил Бельгию, Германию и Францию в том, что в период с 1894 года они искажали историю и влияли на моральный дух руандийцев, что в итоге привело к геноциду, и объявил, что подаст против них иск в Международный суд в Гааге.

Фрэнк Хабинеза, 47 лет — лидер Демократической зеленой партии, созданной в 2009 году. В 2010 году, после того как был убит его заместитель, бежал в Швецию; получил шведское гражданство, но накануне выборов 2017 года от него отказался. Тогда набрал 0,48% голосов. На выборах в 2018 году он и его соратники получили места в парламенте, став первой оппозиционной силой, которая смогла туда пройти.

В интервью The New Times он заявил, что его партия извлекла уроки из прошлого опыта и усилилась. «На прошлых выборах, например, нам не хватало женских и молодежных структур на уровне округов. Однако в этом году нам удалось их создать. Кроме того, в нашей партии сейчас три парламентария — два в нижней палате и один в сенате. У нас также есть люди в местных административных советах. Мы, как партия, стали сильнее, чем были раньше», — заверил он.

Поль Кагаме, 66 лет — восьмой президент Руанды, занимает этот пост с 2000 года. Выходец из народа тутси, участвовал в военно-политической организации «Руандийский патриотический фронт» (РПФ), которую в 1988 году в Уганде основали эмигранты из Руанды и куда вошли тутси и умеренные хуту. В 1990 году РПФ, во главе которого тогда фактически был Кагаме, пересек границу Руанды и пошел в наступление на руандийское правительство. Подписанное в 1993 году Арушское соглашение приостановило военные действия, но с началом геноцида в 1994-м РПФ возобновил свое наступление. Вскоре после того как в июле фронт вошел в столицу страны Кигали, геноциду был положен конец. РПФ стал правящей в стране партией.

В Руанде сформировали коалиционное правительство, куда вошли тутси и хуту; президентом стал умеренный хуту Пастер Бизимунгу, Кагаме занял посты вице-президента и министра обороны. На выборах в 2000 году стал президентом — с тех пор на каждом голосовании набирал не менее 93% голосов. В 2017-м его результат достиг 99%.

«Я счастлив доверию, которое мне оказывают руандийцы, — заявил он в 2023 году изданию Jeune Afrique, объявляя о своем выдвижении. — Я всегда буду служить им — настолько, насколько смогу».

Отношения Руанды и России Москва и Кигали установили дипотношения в 1963 году — через год, после того как Руанда получила независимость от Бельгии. «Страны поддерживают хорошие отношения через соответствующие постоянные дипломатические миссии на уровне послов. Двустороннее сотрудничество вращается вокруг политических, военных, образовательных, развития/обучения человеческих ресурсов и культурных связей», — сказано на сайте руандийского посольства. Российский МИД оценок этим отношениям не дает, а приводит список двусторонних мероприятий. Ведомство подчеркивает, что «Россия принимала активное участие» в урегулировании в Руанде в 1993–1995 годах и в гуманитарных акциях по линии ООН (перевозка грузов). Поль Кагаме участвовал в первом саммите Россия — Африка в 2019 году в Сочи. Там он встречался с президентом Владимиром Путиным. На второй саммит в 2023 году в Санкт-Петербурге он не приехал. Позиции стран по украинскому конфликту можно проследить по тому, как они голосуют в Генассамблее ООН по резолюциям, осуждающим Россию. В 2022–2023 годах она приняла шесть ключевых документов. Руанда поддержала четыре из них; при голосовании по резолюции ES‑11/5 о том, что Россия должна быть привлечена к ответственности и выплатить репарации, Кигали воздержалась; еще на одном голосовании руандийский представитель не присутствовал. Руанда участвовала в «Саммите мира» в Швейцарии, но отозвала свою подпись под итоговым коммюнике.

Как оценивают правление Кагаме и почему он по-прежнему пользуется поддержкой

За 30 лет Кагаме стабилизировал страну, пишет The Guardian: электроэнергия стала более доступна, коррупция снизилась, «столица Кигали перестала быть городом-призраком, какой она была во время геноцида»; страна позиционирует себя как культурный и спортивный центр. «Но в то время как некоторые считают Кагаме дальновидным лидером, другие видят в нем репрессивного деспота», — отмечает издание.

Правозащитные организации и западные СМИ обвиняют Поля Кагаме в узурпации власти, подавлении политических свобод и нарушении прав человека. Amnesty International (AI) обращает внимание на то, что шесть других кандидатов к выборам допущены не были. «Оппозиционные партии сталкиваются со значительными препятствиями при регистрации, в том числе с препятствиями при получении необходимого допуска для организации собраний, которые им необходимо провести для регистрации», — пишет организация. Та же Демократическая зеленая партия была зарегистрирована только через четыре года после своего создания, и то за три дня до дедлайна для объявления кандидатов на парламентских выборах.

AI также обращает внимание на череду смертей оппозиционных деятелей, которые погибли «при загадочных обстоятельствах», и арестов по обвинениям в «подстрекательстве к мятежу и беспорядкам». По данным Human Rights Watch, с 2017 года погибли или исчезли как минимум пять оппозиционеров и четыре критика правительства и журналиста. Власти свою причастность к этим историям отрицают.

Поль Кагаме, отвечая на зарубежную критику, заявлял, что у Руанды «есть свое представлении демократии, основанное на уникальной реальности руандийцев и на том, что необходимо изменить в нашей жизни». В ежегодном обращении к нации в 2024 году он заявил, что либеральные нормы также подрываются и на Западе. «У вас проблемы с демократией, но мои проблемы с демократией должны отличаться от ваших, — сказал он (цитата по Bloomberg). — Бардак в вашей демократии тот же, что и в моей части мира. Какой бардак лучше? Это все бардак».

По оценке экспертов, несмотря на обвинения в подавлении оппозиции, руандийцы все равно поддерживают Кагаме. Для них он гарант того, что те ситуации, которые привели к геноциду в 1994 году, не повторятся, говорит профессор политологии в Университете Руанды Эрик Ндушабанди.