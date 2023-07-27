Армия Конго заявила о вторжении в страну войск Руанды

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Вооруженные силы Демократической Республики Конго (FARDC) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. По версии конголезской стороны, армия соседней страны намерена «нарушить территориальную целостность» сопредельного государства и продолжить попытки дестабилизации. Коммюнике FARDC опубликовано в официальном аккаунте в Twitter.

Отношения между странами обострились в январе 2021 года, после того, как повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке ДРК. В поддержке боевиков Конго обвиняет власти Руанды. Власти Руанды, в свою очередь, обвинили ДРК в сотрудничестве с Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР) — повстанческой группировкой, представляющих этнос хуту. Эта группировка базируется на территории Конго.

Делегация Руанды во главе с министром иностранных дел Венсаном Бирутой сейчас находится на саммите «Россия — Африка» в Петербурге. Делегацию Демократической Республики Конго в Санкт-Петербурге возглавляет вице-премьер и министр обороны Жан-Пьер Бемба.

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