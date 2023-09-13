WSJ узнала о попытках африканских лидеров обезопасить себя от переворотов

Президенты Камеруна, Руанды, Гвинеи-Бисау и Уганды провели кадровые чистки в военных ведомствах в надежде защитить себя от переворотов, которые прошли в других странах Африки. Эксперты прогнозируют, что путчи все равно произойдут

Лидер переворота в Габоне генерал Брис Олиги Нгема (Фото: Reuters)

Африканские лидеры на фоне произошедших на континенте переворотов меняют состав руководства вооруженных сил и правоохранительных органов, опасаясь дестабилизации в своих странах, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Среди перестановок, о которых стало известно изданию:

президент Камеруна Поль Бийя назначил несколько советников по безопасности в Минобороны;

лидер Руанды Поль Кагаме отправил в отставку десяток генералов и еще свыше 600 высших офицеров;

президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало назначил двух новых начальников службы безопасности;

угандийский лидер Йовери Мусевени отправил в отставку более десяти генералов, в том числе начальника полиции.

При этом такие меры могут не спасти от переворотов. Как заявила газете руандийский оппозиционер Виктория Ингабире, к ним приводят бедность и неравенство, которые в том числе затрагивают и членов семей высокопоставленных военных. «Я считаю, что эта волна переворотов распространится и свергнет еще больше режимов», — сказала она.

Продолжение путчей прогнозирует и эксперт по Африке из Oxford Economics Питер Скрибанте. По его словам, риски их возникновения вырастут в следующие полтора года.

С 2020-го госперевороты произошли в шести странах Африки: Гвинее, Буркина-Фасо, Мали, Судане, Нигере и Габоне, причем в двух последних — этим летом. В Нигере группа военных из президентской гвардии при поддержке командования вооруженных сил свергла главу государства Мохамеда Базума. Новым лидером объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. В Габоне переворот произошел после выборов, победу на которых одержал на тот момент действующий президент Али Бонго Ондимба. Его тоже свергли военные, страну возглавил командующий республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема.

Помимо перечисленных путчей в Африке были и не успешные — в Гвинее-Бисау, Сомали, Чаде, Сан-Томе и Принсипи, а также в Сьерра-Леоне. Там в начале августа арестовали более десятка высокопоставленных военных и несколько полицейских по обвинению в намерении свергнуть правительство.