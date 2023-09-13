 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
В Севастополе возник пожар после ракетной атаки Политика, 03:41
Владелец брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России Бизнес, 03:31
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 02:57
Минвосток назвал срок подъема верхней планки дальневосточной ипотеки Финансы, 02:51
WSJ узнала о попытках африканских лидеров обезопасить себя от переворотов Политика, 02:39
Синоптик предсказал аномально теплую погоду в девяти регионах России Общество, 02:29
Антонов заявил о цели России сделать Африку центром мирового развития Политика, 02:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В США удвоился показатель детской бедности Экономика, 01:53
Ким Чен Ын назвал свой визит демонстрацией важности стратегических связей Политика, 01:28
Обвинение запросило для экс-зампреда ЦБ 9,5 лет Финансы, 01:23
Постпредство не сочло смягчение ввоза вещей в ЕС улучшением для россиян Экономика, 01:15
The Economist узнал о сомнениях Запада в успехе наступления Киева до зимы Политика, 01:05
США заявили о готовности к мерам против сотрудничества КНДР и России Политика, 00:42
Сборная Германии после отставки тренера впервые за 9 лет победила Францию Спорт, 00:33
Политика ,  
0 

WSJ узнала о попытках африканских лидеров обезопасить себя от переворотов

WSJ: африканские лидеры отправляют генералов в отставку на фоне переворотов
Президенты Камеруна, Руанды, Гвинеи-Бисау и Уганды провели кадровые чистки в военных ведомствах в надежде защитить себя от переворотов, которые прошли в других странах Африки. Эксперты прогнозируют, что путчи все равно произойдут
Лидер переворота в Габоне генерал Брис Олиги Нгема
Лидер переворота в Габоне генерал Брис Олиги Нгема (Фото: Reuters)

Африканские лидеры на фоне произошедших на континенте переворотов меняют состав руководства вооруженных сил и правоохранительных органов, опасаясь дестабилизации в своих странах, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Среди перестановок, о которых стало известно изданию:

  • президент Камеруна Поль Бийя назначил несколько советников по безопасности в Минобороны;
  • лидер Руанды Поль Кагаме отправил в отставку десяток генералов и еще свыше 600 высших офицеров;
  • президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало назначил двух новых начальников службы безопасности;
  • угандийский лидер Йовери Мусевени отправил в отставку более десяти генералов, в том числе начальника полиции.

WSJ узнала о попытках африканских лидеров обезопасить себя от переворотов
WSJ узнала о попытках африканских лидеров обезопасить себя от переворотов

При этом такие меры могут не спасти от переворотов. Как заявила газете руандийский оппозиционер Виктория Ингабире, к ним приводят бедность и неравенство, которые в том числе затрагивают и членов семей высокопоставленных военных. «Я считаю, что эта волна переворотов распространится и свергнет еще больше режимов», — сказала она.

Продолжение путчей прогнозирует и эксперт по Африке из Oxford Economics Питер Скрибанте. По его словам, риски их возникновения вырастут в следующие полтора года.

Читайте на РБК Pro
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника
Как за 20 минут узнать, что кандидат лжет на собеседовании и быстро уйдет

С 2020-го госперевороты произошли в шести странах Африки: Гвинее, Буркина-Фасо, Мали, Судане, Нигере и Габоне, причем в двух последних — этим летом. В Нигере группа военных из президентской гвардии при поддержке командования вооруженных сил свергла главу государства Мохамеда Базума. Новым лидером объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. В Габоне переворот произошел после выборов, победу на которых одержал на тот момент действующий президент Али Бонго Ондимба. Его тоже свергли военные, страну возглавил командующий республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема.

Помимо перечисленных путчей в Африке были и не успешные — в Гвинее-Бисау, Сомали, Чаде, Сан-Томе и Принсипи, а также в Сьерра-Леоне. Там в начале августа арестовали более десятка высокопоставленных военных и несколько полицейских по обвинению в намерении свергнуть правительство.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Африка военный переворот
Материалы по теме
Африканский союз приостановил членство Габона после переворота
Политика
Африканский союз осудил переворот в Габоне
Политика
Хунта в Нигере обвинила Францию в развертывании сил для интервенции
Политика