Британия выделит £50 млн на создание реабилитационного центра на Украине

Британия выделит порядка $65 млн на ремонт техники и создание реабилитационного центра для военных на Украине. Кроме того, вместе с другими членами G7 она поставит «тысячи» снарядов для танков Challenger 2 и более 70 боевых машин

Великобритания и члены G7 (В «семерку» входят также США, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) на саммите НАТО подпишут декларацию о поддержке Украины в ближайшие годы, чтобы завершить боевые действия. Об этом говорится в сообщении британского правительства, передает Reuters.

В рамках нового пакета военной помощи страны «большой семерки» предоставят «тысячи» дополнительных патронов к британским танкам Challenger 2 и более 70 боевых машин и автомобилей материально-технического обеспечения. Великобритания также выделит £50 млн ($64,7 млн) на ремонт оборудования и создание реабилитационного центра для военных на Украине.

В заявлении британского правительства говорится, что эти программы будут финансироваться за счет комплексного пакета помощи НАТО Украине и поддерживаться специалистами по реабилитации из всех стран — членов альянса.

Ранее Bloomberg писал, что страны «семерки» на саммите НАТО планируют подписать декларацию, целью которой является предоставление Украине более долгосрочных гарантий безопасности. Однако документ пока находится на стадии обсуждения, и его содержание и состав подписантов могут измениться, отмечало агентство.

О подготовке такого документа 11 июля сообщил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Страны G7 собираются подготовить совместную декларацию, положения которой будут выполняться различными странами», — рассказал он. Обязательства вступят в силу только по завершении нынешнего конфликта, подчеркнул Шольц.

В числе прочего в декларации, ожидается, что документ будет предусматривать предоставление Украине современной военной техники с приоритетом системам ПВО, артиллерии, средствам дальнего действия и бронетехнике. Помимо этого, планируется, что страны-гаранты будут поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, обучать ее военных, обмениваться разведанными, укреплять безопасность в киберпространстве, а Киев должен будет взять на себя обязательства продолжать реформы, в том числе в правоохранительной сфере, в судебной, экономической, в сферах безопасности и обороны.

Москва осуждает поставки вооружения Киева и выступает против его присоединения к НАТО. Последнее называлось одной из целей военной операции.