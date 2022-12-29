Кадыров ответил на вопрос о возможности баллотироваться в президенты

Рамзан Кадыров во время ежегодной прямой линии (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, как и любой другой гражданин страны, но никогда не будет этого делать. Трансляцию его выступления вел RT.

«А почему бы нет? Я гражданин России, я имею право. Другим можно, а чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать <...> Тем более государством, которым управлял такой мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный, порядочный — все качества у него есть. После такого руководить, управлять страной практически невозможно. Поэтому мы будем просить у Всевышнего долгих лет нашему президенту [Владимиру Путину], чтобы он долго управлял нашим государством, и мы будем ему помогать, быть верными помощниками, пехотинцами», — сказал Кадыров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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