Глава Чечни заверил, что «здоров и полон сил» и продолжает решать вопросы развития республики

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о неизлечимой болезни, заявив, что «здоров и полон сил».

«Тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров объяснил, что на его руке находится электронный счетчик молитв, а не медицинский прибор, и что он помогает ему видеть, какое количество раз он прочел салават.

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