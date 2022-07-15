Пашинян обсудил с главой ЦРУ международную и региональную безопасность
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом и обсудил с ним вопросы международной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба армянского премьера.
«Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, борьбой с терроризмом. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа», — сказано в сообщении.
О том, что Бернс прибыл в Ереван с необъявленным визитом, ранее в этот же день сообщило Sputnik Armenia. По данным агентства, глава ЦРУ приехал в столицу Армении утром, там он собирался провести несколько встреч на высоком уровне. Официально информацию о визите Бернса на тот момент не подтверждали.
В рамках поездки Бернс также встретился с секретарем Совбеза страны Арменом Григоряном, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу Совбеза. Григорян описал ему ситуацию в регионе и существующие в нем проблемы, а также рассказал об усилиях Еревана по установлению регионального мира и стабильности.
На встрече политики затронули тему переговоров Армении с Азербайджаном и Турцией.
Армения и Турция пытались наладить отношения с 1993 года, с момента закрытия границы между странами на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Турция закрыла ее в одностороннем порядке, потому что поддержала в этом конфликте Азербайджан, которому противостояла Армения. Анкара также разорвала с ней дипломатические отношения в одностороннем порядке.
В 2018 году Пашинян выразил готовность восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. При этом он говорил, что Ереван продолжит добиваться международного признания геноцида армян. В конце прошлого года стороны назначили специальных представителей по нормализации отношений, а в феврале 2022 года возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. В марте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что Ереван хотел бы открыть границу с Турцией и наладить с ней отношения. В июле страны договорились открыть границы для иностранцев.
С Азербайджаном Армения подписала соглашение о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился 27 сентября 2020 года, стороны обвиняли друг друга в провокациях. Декларация предусматривала в том числе развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных сроком на пять лет и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Карабахе. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Пашинян не раз говорил, что заключил договор вынужденно, из-за ситуации на фронте. Он утверждал, что Баку отказывается участвовать в совместном заседании комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ.