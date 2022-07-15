Пашинян обсудил с главой ЦРУ международную и региональную безопасность

Уильям Бернс и Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бернсом и обсудил с ним вопросы международной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба армянского премьера.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, борьбой с терроризмом. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа», — сказано в сообщении.

О том, что Бернс прибыл в Ереван с необъявленным визитом, ранее в этот же день сообщило Sputnik Armenia. По данным агентства, глава ЦРУ приехал в столицу Армении утром, там он собирался провести несколько встреч на высоком уровне. Официально информацию о визите Бернса на тот момент не подтверждали.

В рамках поездки Бернс также встретился с секретарем Совбеза страны Арменом Григоряном, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу Совбеза. Григорян описал ему ситуацию в регионе и существующие в нем проблемы, а также рассказал об усилиях Еревана по установлению регионального мира и стабильности.

На встрече политики затронули тему переговоров Армении с Азербайджаном и Турцией.

Армения и Турция пытались наладить отношения с 1993 года, с момента закрытия границы между странами на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Турция закрыла ее в одностороннем порядке, потому что поддержала в этом конфликте Азербайджан, которому противостояла Армения. Анкара также разорвала с ней дипломатические отношения в одностороннем порядке.

Читайте на РБК Pro Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы

В 2018 году Пашинян выразил готовность восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. При этом он говорил, что Ереван продолжит добиваться международного признания геноцида армян. В конце прошлого года стороны назначили специальных представителей по нормализации отношений, а в феврале 2022 года возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. В марте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что Ереван хотел бы открыть границу с Турцией и наладить с ней отношения. В июле страны договорились открыть границы для иностранцев.

С Азербайджаном Армения подписала соглашение о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился 27 сентября 2020 года, стороны обвиняли друг друга в провокациях. Декларация предусматривала в том числе развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных сроком на пять лет и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Карабахе. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Пашинян не раз говорил, что заключил договор вынужденно, из-за ситуации на фронте. Он утверждал, что Баку отказывается участвовать в совместном заседании комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ.