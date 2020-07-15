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Пандемия коронавируса ,  
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Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

Изначально в перечне стран, по прибытии из которых нужно 14 дней быть в самоизоляции из-за COVID-19, было 169 государств, в том числе Россия. Теперь в нем осталась только одна страна, граничащая с Белоруссией — Украина
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минздрав Белоруссии обновил перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства. Из списка исключена Россия.

Как отмечают БелТа и Tut.by со ссылкой на пояснение Минздрава, это означает, что прибывшие из России в Белоруссию граждане с 15 июля больше не должны будут находиться в двухнедельной самоизоляции.

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Всего в перечне (.pdf) перечислено 105 государств. В нем нет соседних Польши, Литвы и Латвии, однако остается Украина, с которой Белоруссия граничит на юге.

В марте власти Белоруссии приняли постановление, согласно которому все прибывающие в республику из стран, где есть случаи инфицирования COVID-19, должны уйти на обязательный двухнедельный карантин, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Изначально в перечне были 169 стран, впоследствии его неоднократно сокращали. 8 июля из него исключили еще 12 государств.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным белорусского Минздрава на 15 июля, в республике зарегистрировано 65,4 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19, умерли 480 пациентов. В России, согласно информации оперативного штаба, с начала пандемии подтверждено 746,3 тыс. случаев заболевания (плюс 6 422 за последние сутки), скончались 11 770 человек.

С 15 июля обязательный 14-дневный карантин (обсервацию) для граждан, которые въезжают на территорию страны из-за рубежа, отменила Россия.

В марте для предотвращения распространения коронавирусной инфекции между Россией и Белоруссией были введены первые ограничения на передвижение людей. Тогда премьер-министр Михаил Мишустин распорядился частично закрыть границу с соседней республикой. 14 июля по итогам встречи Мишустина с главой белорусского правительства Романом Головченко, стороны договорились в ближайшее время возобновить авиационное и железнодорожное сообщение. Точная дата при этом не называлась.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, карантин, коронавирус
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