Белоруссия отменила двухнедельный карантин для россиян

Изначально в перечне стран, по прибытии из которых нужно 14 дней быть в самоизоляции из-за COVID-19, было 169 государств, в том числе Россия. Теперь в нем осталась только одна страна, граничащая с Белоруссией — Украина

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минздрав Белоруссии обновил перечень стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства. Из списка исключена Россия.

Как отмечают БелТа и Tut.by со ссылкой на пояснение Минздрава, это означает, что прибывшие из России в Белоруссию граждане с 15 июля больше не должны будут находиться в двухнедельной самоизоляции.

Всего в перечне (.pdf) перечислено 105 государств. В нем нет соседних Польши, Литвы и Латвии, однако остается Украина, с которой Белоруссия граничит на юге.

В марте власти Белоруссии приняли постановление, согласно которому все прибывающие в республику из стран, где есть случаи инфицирования COVID-19, должны уйти на обязательный двухнедельный карантин, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Изначально в перечне были 169 стран, впоследствии его неоднократно сокращали. 8 июля из него исключили еще 12 государств.