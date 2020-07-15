В России за сутки выявили 6422 новых случая COVID-19

Общее число случаев заражения с начала пандемии превысило 740 тыс.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в России было выявлено 6422 случая заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального штаба.

Всего с начала пандемии заразились 746 369 человек.

Накануне в России было выявлено 6248 случаев заражения, что стало минимальным показателем с 29 апреля.

Выздоровели за последние сутки 10 424 человека. Это максимальный показатель с 24 июня. Число людей, которые по-прежнему находятся под медицинским наблюдением, сократилось до 211 350.