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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 6422 новых случая COVID-19

Общее число случаев заражения с начала пандемии превысило 740 тыс.
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в России было выявлено 6422 случая заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении федерального штаба.

Всего с начала пандемии заразились 746 369 человек.

Накануне в России было выявлено 6248 случаев заражения, что стало минимальным показателем с 29 апреля.

Выздоровели за последние сутки 10 424 человека. Это максимальный показатель с 24 июня. Число людей, которые по-прежнему находятся под медицинским наблюдением, сократилось до 211 350.

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Больше всего суточных случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 628. Начиная с 1 июля в столице ежедневно фиксируется от 611 до 685 новых заболевших. Исключением стало 9 июля, когда заболели 568 человек.

В Московской области за сутки выявили 173 случая заражения. Это минимальный показатель с 11 апреля, когда заболели 152 человека.

Более 100 случаев заражения выявлены за сутки в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 264;
  • Свердловская область — 263;
  • Ханты-Мансийский АО — 251;
  • Алтайский край — 246;
  • Нижегородская область — 229;
  • Ямало-Ненецкий АО — 202;
  • Иркутская область — 190;
  • Мурманская область — 187;
  • Красноярский край — 133;
  • Челябинская область — 132;
  • Архангельская область — 119;
  • Воронежская область — 115;
  • Ульяновская область — 110;
  • Оренбургская область — 108;
  • Омская область — 105;
  • Новосибирская область — 103.
Автор: Артем Филипенок
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